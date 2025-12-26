関連記事
東証業種別ランキング：非鉄金属が下落率トップ
非鉄金属が下落率トップ。そのほかガラス・土石製品、建設業、鉱業、金属製品なども下落。一方、その他製品が上昇率トップ。そのほか情報・通信業、海運業、証券業、小売業なども下落。
業種名／現在値／前日比（％）
1. その他製品 ／ 6,749.75 ／ 1.25
2. 情報・通信業 ／ 7,642.1 ／ 0.84
3. 海運業 ／ 1,769.9 ／ 0.80
4. 証券業 ／ 849.91 ／ 0.63
5. 小売業 ／ 2,305.09 ／ 0.60
6. 水産・農林業 ／ 725.29 ／ 0.56
7. 医薬品 ／ 3,929.03 ／ 0.52
8. 鉄鋼 ／ 783.1 ／ 0.48
9. 電気機器 ／ 6,341.45 ／ 0.48
10. 繊維業 ／ 858. ／ 0.38
11. 陸運業 ／ 2,360.28 ／ 0.16
12. 食料品 ／ 2,476.76 ／ 0.11
13. その他金融業 ／ 1,280.17 ／ 0.11
14. ゴム製品 ／ 5,723.03 ／ 0.03
15. 保険業 ／ 3,037.75 ／ -0.01
16. 銀行業 ／ 515.86 ／ -0.03
17. パルプ・紙 ／ 621.89 ／ -0.04
18. 精密機器 ／ 12,928.84 ／ -0.06
19. 卸売業 ／ 5,032.27 ／ -0.06
20. サービス業 ／ 3,272.47 ／ -0.09
21. 機械 ／ 4,165.76 ／ -0.11
22. 輸送用機器 ／ 5,150.14 ／ -0.15
23. 倉庫・運輸関連業 ／ 4,414.9 ／ -0.15
24. 化学工業 ／ 2,601.17 ／ -0.18
25. 空運業 ／ 239.57 ／ -0.24
26. 石油・石炭製品 ／ 2,441.7 ／ -0.28
27. 不動産業 ／ 2,645.39 ／ -0.32
28. 電力・ガス業 ／ 668.41 ／ -0.35
29. 金属製品 ／ 1,656.48 ／ -0.36
30. 鉱業 ／ 920.97 ／ -0.38
31. 建設業 ／ 2,709.61 ／ -0.40
32. ガラス・土石製品 ／ 1,777.14 ／ -0.58
33. 非鉄金属 ／ 3,467.85 ／ -2.00《CS》
