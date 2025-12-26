ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

日経平均寄与度ランキング（前引け）～日経平均は大幅続伸、アドバンテストが1銘柄で約140円分押し上げ

2025年12月26日 12:41

印刷

記事提供元：フィスコ

*12:41JST 日経平均寄与度ランキング（前引け）～日経平均は大幅続伸、アドバンテストが1銘柄で約140円分押し上げ
26日前引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり148銘柄、値下がり73銘柄、変わらず4銘柄となった。

日経平均は大幅続伸。509.14円高の50916.93円（出来高概算8億3067万株）で前場の取引を終えている。

前日25日の主要欧米株式市場は休場。昨日の主要欧米株式市場が休場で手掛かり材料に乏しい中、26日の日経平均は119.34円高の50527.13円と続伸して取引を開始した。その後も買い優勢の展開となり上げ幅を大きく広げ、50900円を超えて前場の取引を終了した。引き続き、年内の少額投資非課税制度（NISA）枠利用に伴う個人投資家の買いや12月決算銘柄の配当権利取り狙いの買いが株価下支え要因となった。また、年内の警戒材料はほぼ出尽くしたとして、「掉尾の一振」に期待する買いも指摘された。

個別では、アドバンテス＜6857＞、ファーストリテ＜9983＞、ソフトバンクG＜9984＞、東エレク＜8035＞、任天堂＜7974＞、コナミG＜9766＞、中外薬＜4519＞、KDDI＜9433＞、イビデン＜4062＞、レーザーテク＜6920＞、ネクソン＜3659＞、京セラ＜6971＞、TDK＜6762＞、日東電＜6988＞、ディスコ＜6146＞などの銘柄が上昇した。

一方、ファナック＜6954＞、住友電＜5802＞、信越化＜4063＞、リクルートHD＜6098＞、フジクラ＜5803＞、三井金属<5706>、味の素<2802>、ミネベア<6479>、オムロン<6645>、エプソン<6724>、京成<9009>、SMC<6273>、エムスリー<2413>、安川電<6506>、塩野義<4507>などが下落した。

業種別では、その他製品、情報・通信業、証券・商品先物取引業などが上昇した一方で、非鉄金属、ガラス・土石製品、鉱業などが下落した。

値上がり寄与トップはアドバンテスト＜6857＞となり1銘柄で日経平均を約140円押し上げた。同2位はファーストリテ＜9983＞となり、ソフトバンクG＜9984＞、東エレク＜8035＞、任天堂＜7974＞、イビデン＜4062＞、コナミG＜9766＞などがつづいた。

一方、値下がり寄与トップはファナック＜6954＞となり1銘柄で日経平均を約8円押し下げた。同2位は住友電工＜5802＞となり、信越化＜4063＞、フジクラ＜5803＞、味の素<2802>、リクルートHD＜6098＞、三井金属<5706>などがつづいた。

*11:30現在


日経平均株価 　50916.93(+509.14)

値上がり銘柄数 148(寄与度+553.46)
値下がり銘柄数 73(寄与度-44.32)
変わらず銘柄数 4


○値上がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜6857＞　アドバンテ　　　　　 20320　 525　140.39
＜9983＞　ファーストリテ　　　 57340　 1260　101.08
＜9984＞　ソフトバンクG　　　　17985　 500　100.28
＜8035＞　東エレク　　　　　　 34240　 450　 45.12
＜7974＞　任天堂　　　　　　　 10915　 365　 12.20
＜4062＞　イビデン　　　　　　 13285　 350　 11.70
＜9766＞　コナミG　　　　　　　21775　 320　 10.70
＜9433＞　KDDI　　　　　　　2749　 23　 9.23
＜4519＞　中外製薬　　　　　　　8418　 89　 8.92
＜6920＞　レーザーテック　　　 29820　 460　 6.15
＜3659＞　ネクソン　　　　　　　3863　 78　 5.21
＜6971＞　京セラ　　　　　　　　2213　 18.5　 4.95
＜6146＞　ディスコ　　　　　　 48400　 680　 4.55
<6758>　ソニーG　　　　　　　 4062　 23　 3.84
＜6988＞　日東電工　　　　　　　3768　 23　 3.84
<6367>　ダイキン工業　　　　 20375　 110　 3.68
＜6762＞　TDK　　　　　　　2236.5　 6.5　 3.26
<4568>　第一三共　　　　　　　3442　 31　 3.11
<4578>　大塚HD　　　　　　　 9203　 92　 3.08
<7735>　SCREEN　　　　　15165　 230　 3.08


○値下がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜6954＞　ファナック　　　　　　5997　 -48　 -8.02
＜5802＞　住友電気工業　　　　　6375　 -165　 -5.52
＜4063＞　信越化　　　　　　　　4922　 -20　 -3.34
＜5803＞　フジクラ　　　　　　 17535　 -85　 -2.84
<2802>　味の素　　　　　　　　3382　 -28　 -1.87
＜6098＞　リクルートHD　　　　 9092　 -18　 -1.80
<5706>　三井金属　　　　　　 17420　 -440　 -1.47
<6479>　ミネベアミツミ　　　　3141　 -37　 -1.24
<6645>　オムロン　　　　　　　3949　 -34　 -1.14
<6724>　セイコーエプソン　　1991.5　 -17　 -1.14
<8015>　豊田通商　　　　　　　5335　 -11　 -1.10
<6273>　SMC　　　　　　　 53700　 -300　 -1.00
<2413>　エムスリー　　　　　2078.5　 -11.5　 -0.92
<7267>　ホンダ　　　　　　　　1555　 -4.5　 -0.90
<9009>　京成電鉄　　　　　　1306.5　 -16　 -0.80
<6506>　安川電機　　　　　　　4664　 -22　 -0.74
<6305>　日立建機　　　　　　　4625　 -20　 -0.67
<8725>　MS＆AD　　　　　　3625　 -22　 -0.66
<4507>　塩野義製薬　　　　　2852.5　 -6.5　 -0.65
<7269>　スズキ　　　　　　　　2332　 -4　 -0.53《CS》

関連記事