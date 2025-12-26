関連記事
*12:41JST 日経平均寄与度ランキング（前引け）～日経平均は大幅続伸、アドバンテストが1銘柄で約140円分押し上げ
26日前引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり148銘柄、値下がり73銘柄、変わらず4銘柄となった。
日経平均は大幅続伸。509.14円高の50916.93円（出来高概算8億3067万株）で前場の取引を終えている。
前日25日の主要欧米株式市場は休場。昨日の主要欧米株式市場が休場で手掛かり材料に乏しい中、26日の日経平均は119.34円高の50527.13円と続伸して取引を開始した。その後も買い優勢の展開となり上げ幅を大きく広げ、50900円を超えて前場の取引を終了した。引き続き、年内の少額投資非課税制度（NISA）枠利用に伴う個人投資家の買いや12月決算銘柄の配当権利取り狙いの買いが株価下支え要因となった。また、年内の警戒材料はほぼ出尽くしたとして、「掉尾の一振」に期待する買いも指摘された。
個別では、アドバンテス＜6857＞、ファーストリテ＜9983＞、ソフトバンクG＜9984＞、東エレク＜8035＞、任天堂＜7974＞、コナミG＜9766＞、中外薬＜4519＞、KDDI＜9433＞、イビデン＜4062＞、レーザーテク＜6920＞、ネクソン＜3659＞、京セラ＜6971＞、TDK＜6762＞、日東電＜6988＞、ディスコ＜6146＞などの銘柄が上昇した。
一方、ファナック＜6954＞、住友電＜5802＞、信越化＜4063＞、リクルートHD＜6098＞、フジクラ＜5803＞、三井金属<5706>、味の素<2802>、ミネベア<6479>、オムロン<6645>、エプソン<6724>、京成<9009>、SMC<6273>、エムスリー<2413>、安川電<6506>、塩野義<4507>などが下落した。
業種別では、その他製品、情報・通信業、証券・商品先物取引業などが上昇した一方で、非鉄金属、ガラス・土石製品、鉱業などが下落した。
値上がり寄与トップはアドバンテスト＜6857＞となり1銘柄で日経平均を約140円押し上げた。同2位はファーストリテ＜9983＞となり、ソフトバンクG＜9984＞、東エレク＜8035＞、任天堂＜7974＞、イビデン＜4062＞、コナミG＜9766＞などがつづいた。
一方、値下がり寄与トップはファナック＜6954＞となり1銘柄で日経平均を約8円押し下げた。同2位は住友電工＜5802＞となり、信越化＜4063＞、フジクラ＜5803＞、味の素<2802>、リクルートHD＜6098＞、三井金属<5706>などがつづいた。
*11:30現在
日経平均株価 50916.93(+509.14)
値上がり銘柄数 148(寄与度+553.46)
値下がり銘柄数 73(寄与度-44.32)
変わらず銘柄数 4
○値上がり上位銘柄
コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度
＜6857＞ アドバンテ 20320 525 140.39
＜9983＞ ファーストリテ 57340 1260 101.08
＜9984＞ ソフトバンクG 17985 500 100.28
＜8035＞ 東エレク 34240 450 45.12
＜7974＞ 任天堂 10915 365 12.20
＜4062＞ イビデン 13285 350 11.70
＜9766＞ コナミG 21775 320 10.70
＜9433＞ KDDI 2749 23 9.23
＜4519＞ 中外製薬 8418 89 8.92
＜6920＞ レーザーテック 29820 460 6.15
＜3659＞ ネクソン 3863 78 5.21
＜6971＞ 京セラ 2213 18.5 4.95
＜6146＞ ディスコ 48400 680 4.55
<6758> ソニーG 4062 23 3.84
＜6988＞ 日東電工 3768 23 3.84
<6367> ダイキン工業 20375 110 3.68
＜6762＞ TDK 2236.5 6.5 3.26
<4568> 第一三共 3442 31 3.11
<4578> 大塚HD 9203 92 3.08
<7735> SCREEN 15165 230 3.08
○値下がり上位銘柄
コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度
＜6954＞ ファナック 5997 -48 -8.02
＜5802＞ 住友電気工業 6375 -165 -5.52
＜4063＞ 信越化 4922 -20 -3.34
＜5803＞ フジクラ 17535 -85 -2.84
<2802> 味の素 3382 -28 -1.87
＜6098＞ リクルートHD 9092 -18 -1.80
<5706> 三井金属 17420 -440 -1.47
<6479> ミネベアミツミ 3141 -37 -1.24
<6645> オムロン 3949 -34 -1.14
<6724> セイコーエプソン 1991.5 -17 -1.14
<8015> 豊田通商 5335 -11 -1.10
<6273> SMC 53700 -300 -1.00
<2413> エムスリー 2078.5 -11.5 -0.92
<7267> ホンダ 1555 -4.5 -0.90
<9009> 京成電鉄 1306.5 -16 -0.80
<6506> 安川電機 4664 -22 -0.74
<6305> 日立建機 4625 -20 -0.67
<8725> MS＆AD 3625 -22 -0.66
<4507> 塩野義製薬 2852.5 -6.5 -0.65
<7269> スズキ 2332 -4 -0.53《CS》
