*12:41JST 日経平均寄与度ランキング（前引け）～日経平均は大幅続伸、アドバンテストが1銘柄で約140円分押し上げ

26日前引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり148銘柄、値下がり73銘柄、変わらず4銘柄となった。

日経平均は大幅続伸。509.14円高の50916.93円（出来高概算8億3067万株）で前場の取引を終えている。

前日25日の主要欧米株式市場は休場。昨日の主要欧米株式市場が休場で手掛かり材料に乏しい中、26日の日経平均は119.34円高の50527.13円と続伸して取引を開始した。その後も買い優勢の展開となり上げ幅を大きく広げ、50900円を超えて前場の取引を終了した。引き続き、年内の少額投資非課税制度（NISA）枠利用に伴う個人投資家の買いや12月決算銘柄の配当権利取り狙いの買いが株価下支え要因となった。また、年内の警戒材料はほぼ出尽くしたとして、「掉尾の一振」に期待する買いも指摘された。

個別では、アドバンテス＜6857＞、ファーストリテ＜9983＞、ソフトバンクG＜9984＞、東エレク＜8035＞、任天堂＜7974＞、コナミG＜9766＞、中外薬＜4519＞、KDDI＜9433＞、イビデン＜4062＞、レーザーテク＜6920＞、ネクソン＜3659＞、京セラ＜6971＞、TDK＜6762＞、日東電＜6988＞、ディスコ＜6146＞などの銘柄が上昇した。

一方、ファナック＜6954＞、住友電＜5802＞、信越化＜4063＞、リクルートHD＜6098＞、フジクラ＜5803＞、三井金属<5706>、味の素<2802>、ミネベア<6479>、オムロン<6645>、エプソン<6724>、京成<9009>、SMC<6273>、エムスリー<2413>、安川電<6506>、塩野義<4507>などが下落した。

業種別では、その他製品、情報・通信業、証券・商品先物取引業などが上昇した一方で、非鉄金属、ガラス・土石製品、鉱業などが下落した。

値上がり寄与トップはアドバンテスト＜6857＞となり1銘柄で日経平均を約140円押し上げた。同2位はファーストリテ＜9983＞となり、ソフトバンクG＜9984＞、東エレク＜8035＞、任天堂＜7974＞、イビデン＜4062＞、コナミG＜9766＞などがつづいた。

一方、値下がり寄与トップはファナック＜6954＞となり1銘柄で日経平均を約8円押し下げた。同2位は住友電工＜5802＞となり、信越化＜4063＞、フジクラ＜5803＞、味の素<2802>、リクルートHD＜6098＞、三井金属<5706>などがつづいた。

*11:30現在



日経平均株価 50916.93(+509.14)

値上がり銘柄数 148(寄与度+553.46)

値下がり銘柄数 73(寄与度-44.32)

変わらず銘柄数 4



○値上がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜6857＞ アドバンテ 20320 525 140.39

＜9983＞ ファーストリテ 57340 1260 101.08

＜9984＞ ソフトバンクG 17985 500 100.28

＜8035＞ 東エレク 34240 450 45.12

＜7974＞ 任天堂 10915 365 12.20

＜4062＞ イビデン 13285 350 11.70

＜9766＞ コナミG 21775 320 10.70

＜9433＞ KDDI 2749 23 9.23

＜4519＞ 中外製薬 8418 89 8.92

＜6920＞ レーザーテック 29820 460 6.15

＜3659＞ ネクソン 3863 78 5.21

＜6971＞ 京セラ 2213 18.5 4.95

＜6146＞ ディスコ 48400 680 4.55

<6758> ソニーG 4062 23 3.84

＜6988＞ 日東電工 3768 23 3.84

<6367> ダイキン工業 20375 110 3.68

＜6762＞ TDK 2236.5 6.5 3.26

<4568> 第一三共 3442 31 3.11

<4578> 大塚HD 9203 92 3.08

<7735> SCREEN 15165 230 3.08



○値下がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜6954＞ ファナック 5997 -48 -8.02

＜5802＞ 住友電気工業 6375 -165 -5.52

＜4063＞ 信越化 4922 -20 -3.34

＜5803＞ フジクラ 17535 -85 -2.84

<2802> 味の素 3382 -28 -1.87

＜6098＞ リクルートHD 9092 -18 -1.80

<5706> 三井金属 17420 -440 -1.47

<6479> ミネベアミツミ 3141 -37 -1.24

<6645> オムロン 3949 -34 -1.14

<6724> セイコーエプソン 1991.5 -17 -1.14

<8015> 豊田通商 5335 -11 -1.10

<6273> SMC 53700 -300 -1.00

<2413> エムスリー 2078.5 -11.5 -0.92

<7267> ホンダ 1555 -4.5 -0.90

<9009> 京成電鉄 1306.5 -16 -0.80

<6506> 安川電機 4664 -22 -0.74

<6305> 日立建機 4625 -20 -0.67

<8725> MS＆AD 3625 -22 -0.66

<4507> 塩野義製薬 2852.5 -6.5 -0.65

<7269> スズキ 2332 -4 -0.53《CS》