*16:30JST 東証業種別ランキング：パルプ・紙が上昇率トップ
パルプ・紙が上昇率トップ。そのほか金属製品、不動産業、ゴム製品、医薬品なども上昇。一方、非鉄金属が下落率トップ。そのほか繊維業、鉱業、海運業、水産・農林業なども下落。
業種名／現在値／前日比（％）
1. パルプ・紙 ／ 622.16 ／ 1.29
2. 金属製品 ／ 1,662.54 ／ 1.17
3. 不動産業 ／ 2,653.86 ／ 0.91
4. ゴム製品 ／ 5,721.04 ／ 0.76
5. 医薬品 ／ 3,908.55 ／ 0.73
6. 陸運業 ／ 2,356.55 ／ 0.68
7. 鉄鋼 ／ 779.35 ／ 0.65
8. その他製品 ／ 6,666.57 ／ 0.62
9. ガラス・土石製品 ／ 1,787.43 ／ 0.60
10. 建設業 ／ 2,720.57 ／ 0.57
11. サービス業 ／ 3,275.38 ／ 0.56
12. 卸売業 ／ 5,035.45 ／ 0.51
13. 証券業 ／ 844.56 ／ 0.50
14. 電力・ガス業 ／ 670.79 ／ 0.44
15. 輸送用機器 ／ 5,157.83 ／ 0.43
16. 空運業 ／ 240.15 ／ 0.43
17. 情報・通信業 ／ 7,578.31 ／ 0.41
18. 電気機器 ／ 6,311.46 ／ 0.36
19. 石油・石炭製品 ／ 2,448.46 ／ 0.36
20. その他金融業 ／ 1,278.79 ／ 0.36
21. 食料品 ／ 2,473.99 ／ 0.35
22. 機械 ／ 4,170.36 ／ 0.18
23. 倉庫・運輸関連業 ／ 4,421.71 ／ 0.16
24. 精密機器 ／ 12,936.82 ／ 0.11
25. 化学工業 ／ 2,605.74 ／ 0.09
26. 小売業 ／ 2,291.25 ／ 0.04
27. 銀行業 ／ 515.99 ／ -0.08
28. 保険業 ／ 3,037.99 ／ -0.15
29. 水産・農林業 ／ 721.23 ／ -0.16
30. 海運業 ／ 1,755.85 ／ -0.19
31. 鉱業 ／ 924.46 ／ -0.39
32. 繊維業 ／ 854.76 ／ -0.54
33. 非鉄金属 ／ 3,538.68 ／ -0.97《CS》
