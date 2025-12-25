後場の日経平均は17円安でスタート、フジクラやアドバンテストなどが下落



[日経平均株価・TOPIX（表）]

日経平均;50326.90;-17.20TOPIX;3413.91;+6.54

[後場寄り付き概況]

後場の日経平均は前日比17.20円安の50326.90円と、前引け（50349.64円）から下げに転じてスタート。ランチタイム中の日経225先物は50360円-50400円のレンジでもみ合い。ドル・円は1ドル＝155.70-80円と午前9時頃から20銭ほど円高・ドル安水準。アジア市況は上海総合指数が小幅安で始まった後に上げに転じ0.3％ほど上昇している。香港ハンセン指数は休場。後場の東京市場は前引けに比べやや売りが先行して始まった。クリスマス休暇の市場参加者も多いとみられ、積極的な買いが限定的のようだ。一方、引き続き、年内の少額投資非課税制度（NISA）枠利用に伴う買いや12月決算銘柄の配当権利取り狙いの買いが指摘されている。

セクターでは、非鉄金属、繊維製品、鉱業が下落率上位となっている一方、パルプ・紙、金属製品、医薬品が上昇率上位となっている。東証プライム市場の売買代金上位では、良品計画＜7453＞、三井E&S＜7003＞、三井海洋＜6269＞、洋エンジ＜6330＞、フジクラ＜5803＞、イビデン＜4062＞、川崎重＜7012＞、住友鉱＜5713＞、古河電工＜5801＞、アドバンテスト＜6857＞が下落。一方、野村マイクロ＜6254＞、フジHD＜4676＞、楽天グループ＜4755＞、TOWA＜6315＞、KOKUSAI＜6525＞、第一三共＜4568＞、GMOインタ＜4784＞、任天堂＜7974＞、キオクシアHD＜285A＞、パナHD＜6752＞が上昇している。《CS》