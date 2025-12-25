*10:02JST 概況からBRICsを知ろう ロシアは小反落、弱い経済指標や原油安で

【ブラジル】休場

【ロシア】MOEX指数 2720.02 +0.20％

24日のロシア株式市場は小反落。主要株価指数のMOEXロシア指数は前日比5.36ポイント高（+0.20％）の2720.02となった。日中の取引レンジは2,709.96-2,733.38となった。

中盤はプラス圏を回復する場面もあったが、その後は再び売りに押された。弱い経済指標が警戒され、売りは優勢。11月の鉱工業生産の増加率（前年同月比）はマイナス0.7％となり、前月のプラス3.1％と予想のプラス1.3％を下回った。また、原油価格の下落も資源セクターの売り手掛かり。ほかに、多くの海外市場がクリスマス休暇を控えてポジション調整の売りが目立っており、ロシア市場も積極的な買いは手控えられた。

【インド】SENSEX指数 85408.70 -0.14％

24日のインド株式市場は弱含み。ムンバイ証券取引所の主要30社株価指数SENSEXは前日比116.14ポイント安（-0.14％）の85408.70、ナショナル証券取引所の主要50社株価指数ニフティは同35.05ポイント安（-0.13％）の26142.10で取引を終えた。 買いが先行した後は下げ幅をじりじりと拡大させた。翌25日はクリスマス休暇でインド市場が休場となるため、ポジション調整が優勢。また、年末年始の休暇を控えて積極的な買いも手控えられた。

【中国】上海総合指数 3940.95 +0.53％

24日の中国本土市場は6日続伸。主要指標の上海総合指数は前日比20.97ポイント高（+0.53％）の3940.95ポイントで引けた。 上海総合指数はこの日、約1カ月ぶりの高値水準まで上昇した。米国の関税政策を巡る警戒感が和らぎ、外部環境への不透明感が後退した。一方、年末を前に持ち高調整の売りが一部で出て、積極的な買いは限定された。中国当局による景気下支え策への期待は根強く、市場心理は改善基調を維持した。《NH》