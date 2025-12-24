関連記事
クリアル クラウドファンディング組成ファンドのホテル物件を売却
クリアル＜2998＞は23日、クラウドファンディングにて組成したファンドに係る販売用不動産の売却を発表した。
対象物件は「Minn浅草蔵前North」で、所在地は東京都台東区、用途はホテル。構造は鉄骨造一部鉄筋コンクリート造、地上5階・地下1階建てで、延床面積は742.52平方メートル。竣工は2018年1月となっている。
売却先は法人であるが、契約上の守秘義務により売却先の名称および売却価格は非開示。ただし、売却価格は同社の2025年3月期末における連結純資産52.73億円の30％以上に相当する額であることが明かされている。なお、当該取引先との間には資本関係・人的関係は存在しないとしている。
契約締結日および引き渡し日はともに2025年12月24日を予定しており、売却による2026年3月期の業績への影響については、すでに2025年5月15日に公表された連結業績予想に織り込み済みとされている。《NH》
