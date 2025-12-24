関連記事
タイミー 群馬県千代田町・千代田町商工会と包括連携協定を締結
記事提供元：フィスコ
*14:09JST タイミー---群馬県千代田町・千代田町商工会と包括連携協定を締結
タイミー＜215A＞は18日、群馬県千代田町、千代田町商工会との包括連携協定の締結を発表した。同社が群馬県内の町および商工会と連携を結ぶのは、今回が初めてとなる。
群馬県千代田町は、利根川中流域の左岸に沿って東西に細長く延び、東京から60キロメートル圏内の場所に位置している。人口は2007年度より緩やかな減少傾向にあり、少子高齢化が進んでいる。また、現在町内の中小企業数は約500事業所で年々減少傾向にあり、労働力や後継者の不足といった問題も生じている。
今回の連携協定では、同社と千代田町、千代田町商工会の3者が連携しながら、町内事業者および町内の働き手に対して、商工会加盟事業者向け説明会等を通じた、スポットワークの導入・活用支援や、地域住民を対象としたセミナー等の実施による多様な働き方の推進などのサポートを行う。また、スキマバイトサービス「タイミー」の活用によって、千代田町に所在する企業の人手不足の解消や、スポットワークを通じたスキマ時間の活用による多様な働き方の推進等を目指す。
同社は「『はたらく』を通じて人生の可能性を広げるインフラをつくる」のミッションのもと、千代田町の地域課題の解決やさらなる産業の活性化に向けて尽力する。《NH》
スポンサードリンク