*12:56JST リアルゲイト---譲渡制限付株式を発行、取締役・従業員ら30,250株を割当

リアルゲイト＜5532＞は23日、譲渡制限付株式としての新株式発行を決議したと発表した。

今回の発行は、同社の企業価値の持続的な向上および株主との価値共有を図ることを目的とした報酬制度の一環で、同日開催の取締役会において承認された。発行株式数は普通株式30,250株で、1株あたりの発行価額は2,260円、総額は6,836万5,000円となる。割当予定先は、社外取締役を含む取締役4名に21,200株、執行役員および従業員26名に9,050株が割り当てられる。払込期日は2026年1月23日。

当制度は、社外取締役を含む取締役に対しては払込期日から退任まで、従業員らには2028年10月9日までを譲渡制限期間とし、その間は譲渡・担保権設定などの処分が禁止される。譲渡制限の解除には、各対象者が一定期間在籍することが条件とされている。また、解除されなかった株式は無償で取得される契約内容となっている。

なお、払込金額は取締役会決議日の前営業日である2025年12月22日の東京証券取引所における終値2,260円を基準としており、恣意性を排除した合理的な価格とされている。《NH》