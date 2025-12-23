*09:30JST 豪ドル円今週の予想（12月22日）サンワード証券の陳氏

皆さん、こんにちは。今回は、豪ドル円についてのレポートを紹介します。

陳さんはまず、今週の豪ドル円について、『利上げの雰囲気も出てきており、堅調に推移しそうだ』と述べています。

続けて、『豪4大銀行のうち、コモンウェルス銀行（CBA）とナショナル・オーストラリア銀行（NAB）は、豪準備銀行（RBA）が来年2月に政策金利を引き上げると予想している』と伝え、『生産能力に制約がある中、インフレが加速していることが背景。CBAの豪経済責任者、ベリンダ・アレン氏は16日の顧客向けリポートで「経済の均衡を回復し、インフレ率を目標値に戻すには利上げが必要だとみている」と指摘。「ただ大幅な利上げサイクルは予想しておらず、RBAによる微調整のみが行われ、2026年末の政策金利は3.85％になるとみている」と述べた』と説明しています。

また、『豪中銀は今年、3回の利下げを実施し、政策金利を3.6％としたが、経済成長の加速に伴いインフレが再び進行している。10月の総合インフレ率は4カ月連続で加速し3.8％。トリム平均値は3.3％と、目標レンジ（2-3％）の中間値を上回っている』と述べ、『ブロック総裁は先週、政策金利を据え置いた後、追加緩和の可能性を否定し、インフレ圧力が根強い場合、次の動きは金利引き上げになると警告した。しかし、11月の就業者数は前月比2万3100人減少し、9カ月ぶりの大幅なマイナスとなり、前年比の伸びも今年初めから大きく鈍化し、労働市場の減速を示唆したことから、豪中銀による目先の利上げの必要性が弱まる可能性がある』と考察しています。

豪ドル円の今週のレンジについては、『102.00～106.00円』と予想しています。



上記の詳細コメントは、ブログ「テクニカルマイスター」の12月22日付「豪ドル円今週の予想（12月22日）にまとめられていますので、ご興味があればご覧ください。《CS》