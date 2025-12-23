*08:05JST 東証グロース市場250指数先物見通し：底堅い動きか

本日の東証グロース市場250指数先物は、底堅い動きを予想する。前日22日のダウ平均は227.79ドル高の48362.68ドル、ナスダックは121.21pt高の23428.83ptで取引を終了した。追加利下げを期待した買いが続き、寄り付き後、上昇。半導体エヌビディア（NVDA）の回復がけん引し相場は続伸した。クリスマスラリー期待を受けた買いも目立ち、終日堅調に推移し、終盤にかけ上げ幅を拡大し、終了。上昇した米株市場と同様、本日の東証グロース市場250指数先物は、底堅い動きを予想する。半導体やAIといったテーマ株物色から距離のあるグロース市場は、クリスマスラリーの対象とはなりにくく、プライム市場に対して劣後する状態が続いている。一方で、5日移動平均線超えや日足パラボリックの陽転などから、下降トレンドに一巡感も出ており、出遅れを是正する動きも期待される。外国人投資家のクリスマス休暇入りもマイナス材料となる可能性は低く、25日移動平均線（655.5pt）を意識するような値動きを期待したい。なお、夜間取引の東証グロース市場250指数先物は前営業日日中終値比3pt高の647ptで終えている。上値のメドは660pt、下値のメドは640ptとする。《SK》