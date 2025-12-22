関連記事
東証業種別ランキング：非鉄金属が上昇率トップ
非鉄金属が上昇率トップ。そのほか電気機器、機械、鉱業、ガラス・土石製品なども上昇。一方、陸運業が下落率トップ。そのほか空運業、その他製品、小売業、保険業なども下落。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 非鉄金属 ／ 3,544.49 ／ 5.89
2. 電気機器 ／ 6,277.64 ／ 2.13
3. 機械 ／ 4,170.88 ／ 1.46
4. 鉱業 ／ 931.78 ／ 1.31
5. ガラス・土石製品 ／ 1,771.96 ／ 1.26
6. 石油・石炭製品 ／ 2,434.54 ／ 1.22
7. 輸送用機器 ／ 5,262.25 ／ 1.16
8. 銀行業 ／ 516.29 ／ 1.03
9. 化学工業 ／ 2,590.65 ／ 0.98
10. 証券業 ／ 831.89 ／ 0.98
11. 金属製品 ／ 1,642.3 ／ 0.58
12. 鉄鋼 ／ 765.57 ／ 0.50
13. その他金融業 ／ 1,263.92 ／ 0.38
14. サービス業 ／ 3,222.13 ／ 0.28
15. 精密機器 ／ 13,018.04 ／ 0.20
16. 卸売業 ／ 5,034.07 ／ 0.12
17. 情報・通信業 ／ 7,547.51 ／ 0.03
18. ゴム製品 ／ 5,728.85 ／ -0.01
19. 医薬品 ／ 3,821.19 ／ -0.02
20. 海運業 ／ 1,724.64 ／ -0.07
21. 不動産業 ／ 2,626.16 ／ -0.08
22. 繊維業 ／ 859.06 ／ -0.12
23. 倉庫・運輸関連業 ／ 4,414.09 ／ -0.27
24. パルプ・紙 ／ 609.43 ／ -0.44
25. 建設業 ／ 2,689.71 ／ -0.83
26. 食料品 ／ 2,451.62 ／ -0.85
27. 電力・ガス業 ／ 663.91 ／ -0.90
28. 水産・農林業 ／ 715.17 ／ -0.92
29. 保険業 ／ 3,051.39 ／ -0.95
30. 小売業 ／ 2,283.76 ／ -0.99
31. その他製品 ／ 6,576.61 ／ -1.33
32. 空運業 ／ 239.01 ／ -1.79
33. 陸運業 ／ 2,306.44 ／ -2.09《CS》
