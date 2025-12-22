後場の日経平均は906円高でスタート、ソフトバンクGや東エレクなどが上昇



[日経平均株価・TOPIX（表）]

日経平均;50413.62;+906.41TOPIX;3409.01;+25.35

[後場寄り付き概況]

後場の日経平均は前営業日比906.41円高の50413.62円と前引け値（50480.76円）からやや上げ幅を縮めて取引を開始した。ランチタイムの日経225先物は、方向感に欠ける推移。前場の日経平均は、買いが先行して始まると、そのまま上げ幅を拡大。その後はきょうの高値圏での保ち合い気味の展開に。アジア株は全般プラス圏での推移となるなか、後場寄り付き時点の日経平均は引き続き買い優勢でスタート。前場同様に値がさハイテク株が指数をけん引しているが、グロース銘柄含め内需系の銘柄は弱い値動きとなっている。

東証プライム市場の売買代金上位では、ソフトバンクG＜9984＞、キオクシアＨＤ＜285A＞、フジクラ＜5803＞、三菱UFJ＜8306＞、アドバンテスト＜6857＞、東エレク＜8035＞、レーザーテック＜6920＞、ディスコ＜6146＞、ファナック＜6954＞、KOKUSAI＜6525＞などが上昇している反面、任天堂＜7974＞などが下落。業種別では、非鉄金属、電気機器、石油石炭などが上昇率上位で推移。《CS》