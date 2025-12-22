関連記事
12/22の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:48JST 12/22
強気材料
・日経平均株価は上昇（49507.21、+505.71）
・NYダウは上昇（48134.89、+183.04）
・ナスダック総合指数は上昇（23307.62、+301.26）
・SOX指数は上昇（7067.86、+204.24）
・シカゴ日経225先物は上昇（50320、+760）
・為替相場は円安・ドル高（157.50-60）
・米原油先物相場が上昇（56.52、+0.52）
・高市早苗内閣による防衛費増額などの経済政策
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・米長期金利は上昇
・日中関係の緊迫化
・トランプ政権による関税政策
・中国の景気後退懸念
留意事項
・11月首都圏新築分譲マンション
・スタートラインが東証グロースに新規上場
・中国1年物ローンプライムレート(LPR)
・中国5年物ローンプライムレート(LPR)
・7-9月英国GDP改定値
・11月インドインフラ産業8業種生産高
・12月ブラジルFGV消費者信頼感
・ブラジル週次景気動向調査
・ブラジル貿易収支(先週)《YY》
