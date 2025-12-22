12/22の強弱材料

*08:48JST 12/22

強気材料

・日経平均株価は上昇（49507.21、+505.71）

・NYダウは上昇（48134.89、+183.04）

・ナスダック総合指数は上昇（23307.62、+301.26）

・SOX指数は上昇（7067.86、+204.24）

・シカゴ日経225先物は上昇（50320、+760）

・為替相場は円安・ドル高（157.50-60）

・米原油先物相場が上昇（56.52、+0.52）

・高市早苗内閣による防衛費増額などの経済政策

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・米長期金利は上昇

・日中関係の緊迫化

・トランプ政権による関税政策

・中国の景気後退懸念

留意事項

・11月首都圏新築分譲マンション

・スタートラインが東証グロースに新規上場

・中国1年物ローンプライムレート(LPR)

・中国5年物ローンプライムレート(LPR)

・7-9月英国GDP改定値

・11月インドインフラ産業8業種生産高

・12月ブラジルFGV消費者信頼感

・ブラジル週次景気動向調査

・ブラジル貿易収支(先週)《YY》