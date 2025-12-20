*14:59JST 英ポンド週間見通し：底堅いか、英追加利下げ観測後退でポンド売り抑制も

■上昇、英国金利の先安観はやや後退

今週のポンド・円は上昇。英中央銀行は12月18日、政策金利の引き下げを決めたが、5対4の僅差での決定だったことから、政策金利の先安観は後退し、ポンド買いが優勢となった。一方、日本銀行は19日に追加利上げを決めたものの、日本の財政悪化に対する市場の懸念は消えていないことから、リスク選好的なポンド買い・円売りが優勢となった。取引レンジ：206円78銭-211円10銭。

■底堅いか、英追加利下げ観測後退でポンド売り抑制も

来週のポンド・円は底堅いか。英中央銀行金融政策委員会（MPC）は政策金利を引き下げたが、織り込みが進んでいたためポンド売りを抑制。また、目先の追加利下げ休止の観測からポンド買いに振れやすい。日本銀行による早期追加利上げの可能性は高まっていないため、リスク回避的なポンド売り・円買いは限定的とみられる。

○発表予定の英主要経済指標・注目イベント

・特になし

予想レンジ：209円50銭-212円50銭《FA》