東証業種別ランキング：非鉄金属が上昇率トップ
非鉄金属が上昇率トップ。そのほか建設業、情報・通信業、銀行業、輸送用機器なども上昇。一方、その他製品が下落率トップ。そのほか海運業、水産・農林業、証券業、パルプ・紙も下落。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 非鉄金属 ／ 3,347.24 ／ 2.73
2. 建設業 ／ 2,712.27 ／ 1.74
3. 情報・通信業 ／ 7,545. ／ 1.64
4. 銀行業 ／ 511.04 ／ 1.35
5. 輸送用機器 ／ 5,201.99 ／ 1.27
6. 鉱業 ／ 919.73 ／ 1.11
7. 卸売業 ／ 5,027.98 ／ 1.01
8. 機械 ／ 4,110.93 ／ 0.91
9. ガラス・土石製品 ／ 1,749.99 ／ 0.85
10. 保険業 ／ 3,080.76 ／ 0.82
11. 電気機器 ／ 6,146.48 ／ 0.76
12. ゴム製品 ／ 5,729.47 ／ 0.71
13. 鉄鋼 ／ 761.74 ／ 0.62
14. 石油・石炭製品 ／ 2,405.27 ／ 0.56
15. 金属製品 ／ 1,632.83 ／ 0.56
16. 小売業 ／ 2,306.61 ／ 0.55
17. 精密機器 ／ 12,992.42 ／ 0.52
18. 電力・ガス業 ／ 669.95 ／ 0.51
19. 不動産業 ／ 2,628.28 ／ 0.49
20. 倉庫・運輸関連業 ／ 4,426.25 ／ 0.49
21. その他金融業 ／ 1,259.18 ／ 0.45
22. 陸運業 ／ 2,355.73 ／ 0.36
23. 空運業 ／ 243.36 ／ 0.34
24. 繊維業 ／ 860.05 ／ 0.32
25. 化学工業 ／ 2,565.55 ／ 0.25
26. 医薬品 ／ 3,821.94 ／ 0.22
27. サービス業 ／ 3,213.12 ／ 0.19
28. 食料品 ／ 2,472.66 ／ 0.10
29. パルプ・紙 ／ 612.13 ／ -0.02
30. 証券業 ／ 823.85 ／ -0.02
31. 水産・農林業 ／ 721.84 ／ -0.37
32. 海運業 ／ 1,725.78 ／ -0.74
33. その他製品 ／ 6,665.46 ／ -1.78《CS》
