出来高変化率ランキング（10時台）～Waqoo、PRISMBioなどがランクイン

2025年12月19日 10:40

記事提供元：フィスコ

*10:40JST 出来高変化率ランキング（10時台）～Waqoo、PRISMBioなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[12月19日　10:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜206A＞ PRISMBio　 4511800 　67085.2　 270.87% -0.0427%
＜7952＞ 河合楽　　　　　　　86600 　36090.44　 200.85% 0.0769%
＜6224＞ JRC　　　　　　　166700 　58657.68　 176.02% 0.0223%
＜2569＞ 上場NSQヘ　　　　85709 　71788.137　 149.68% 0.0094%
＜8570＞ イオンFS　　　　　1305100 　643498.35　 136.14% 0.089%
＜4847＞ インテリW　　　　　146500 　36233.58　 135.85% 0.0042%
＜4565＞ ネクセラファーマ　　2229700 　505176.78　 126.97% -0.1476%
＜408A＞ iSベストAI　　　1222810 　87023.702　 101.04% 0.0197%
＜1662＞ 石油資源　　　　　　4711300 　2448896.52　 99.59% 0.0543%
＜4784＞ GMOインター　　　2294100 　669772.54　 85.6% 0.1411%
＜5817＞ JMACS　　　　　2074500 　1006835.78　 57.81% 0.1418%
＜3905＞ データSEC　　　　998500 　1405518.46　 52.94% 0.0375%
＜6469＞ 放電精密　　　　　　81800 　116053.9　 46.59% 0.0637%
＜4216＞ 旭有機材　　　　　　39500 　136767.1　 44.44% 0.0565%
＜4776＞ サイボウズ　　　　　500300 　965126.82　 41.63% 0.0521%
＜6018＞ 阪神燃　　　　　　　12200 　29658.3　 37.64% 0.0211%
＜1979＞ 大気社　　　　　　　193500 　422889.4　 36.28% 0.0182%
＜9337＞ トリドリ　　　　　　12600 　27295.2　 36.24% 0.0065%
＜4937＞ Waqoo　　　　　37300 　42798.7　 35.51% 0.0698%
＜3489＞ フェイスNW　　　　91300 　45181.72　 34.77% -0.0086%
<2153> イージェイHD　　　57400 　66517.16　 26.98% 0.0088%
<3902> MDV　　　　　　　1562500 　1605654.92　 24.27% 0.0005%
<6173> アクアライン　　　　597900 　150257.06　 23.88% 0.1674%
<3997> トレードワクス　　　506600 　162233.78　 23.52% 0.0849%
<9553> マイクロアド　　　　441900 　192322.28　 23.07% 0.0531%
<9286> エネクスインフラ　　2592 　103572.48　 22.4% 0.0018%
<6166> 中村超硬　　　　　　1562600 　282690.72　 20.67% 0.1054%
<7711> 助川電　　　　　　　212200 　1056434.6　 18.59% 0.057%
<4414> フレクト　　　　　　14600 　24365.44　 18.19% 0.022%
<6803> ティアック　　　　　816300 　75697.54　 14.88% -0.0315%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

