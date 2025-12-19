関連記事
出来高変化率ランキング（10時台）～Waqoo、PRISMBioなどがランクイン
*10:40JST 出来高変化率ランキング（10時台）～Waqoo、PRISMBioなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [12月19日 10:32 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜206A＞ PRISMBio 4511800 67085.2 270.87% -0.0427%
＜7952＞ 河合楽 86600 36090.44 200.85% 0.0769%
＜6224＞ JRC 166700 58657.68 176.02% 0.0223%
＜2569＞ 上場NSQヘ 85709 71788.137 149.68% 0.0094%
＜8570＞ イオンFS 1305100 643498.35 136.14% 0.089%
＜4847＞ インテリW 146500 36233.58 135.85% 0.0042%
＜4565＞ ネクセラファーマ 2229700 505176.78 126.97% -0.1476%
＜408A＞ iSベストAI 1222810 87023.702 101.04% 0.0197%
＜1662＞ 石油資源 4711300 2448896.52 99.59% 0.0543%
＜4784＞ GMOインター 2294100 669772.54 85.6% 0.1411%
＜5817＞ JMACS 2074500 1006835.78 57.81% 0.1418%
＜3905＞ データSEC 998500 1405518.46 52.94% 0.0375%
＜6469＞ 放電精密 81800 116053.9 46.59% 0.0637%
＜4216＞ 旭有機材 39500 136767.1 44.44% 0.0565%
＜4776＞ サイボウズ 500300 965126.82 41.63% 0.0521%
＜6018＞ 阪神燃 12200 29658.3 37.64% 0.0211%
＜1979＞ 大気社 193500 422889.4 36.28% 0.0182%
＜9337＞ トリドリ 12600 27295.2 36.24% 0.0065%
＜4937＞ Waqoo 37300 42798.7 35.51% 0.0698%
＜3489＞ フェイスNW 91300 45181.72 34.77% -0.0086%
<2153> イージェイHD 57400 66517.16 26.98% 0.0088%
<3902> MDV 1562500 1605654.92 24.27% 0.0005%
<6173> アクアライン 597900 150257.06 23.88% 0.1674%
<3997> トレードワクス 506600 162233.78 23.52% 0.0849%
<9553> マイクロアド 441900 192322.28 23.07% 0.0531%
<9286> エネクスインフラ 2592 103572.48 22.4% 0.0018%
<6166> 中村超硬 1562600 282690.72 20.67% 0.1054%
<7711> 助川電 212200 1056434.6 18.59% 0.057%
<4414> フレクト 14600 24365.44 18.19% 0.022%
<6803> ティアック 816300 75697.54 14.88% -0.0315%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
スポンサードリンク