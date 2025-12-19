関連記事
*09:36JST 個別銘柄戦略: サイボウズや武田薬に注目
昨日18日の米株式市場でNYダウは65.88ドル高の47,951.85ドル、ナスダック総合指数は313.04pt高の23,006.36pt、シカゴ日経225先物は大阪日中比150円高の49,300円。為替は1ドル＝155.50-60円。今日の東京市場では、26年12月期営業利益が今期予想比16.2％増予想・配当は今期予想比10円増配の50円予想と発表したサイボウズ＜4776＞、発行済株式数の4.42％の自社株消却を発表した東亜合＜4045＞、ザソシチニブの第3相臨床試験データを公表した武田薬＜4502＞、化粧品・化粧品雑貨の企画開発および輸入販売を行うコスメ・デ・ボーテ社を子会社化すると発表したオンワードHD＜8016＞、投資事業有限責任組合（子会社）を設立すると発表したビプロジー＜8056＞、フィリピン企業に出資し事業拡大を図ると発表した理想科学＜6413＞、東証スタンダードでは、 ヘッドアップディスプレイがトヨタ＜7203＞に初採用されたと発表した日本精機＜7287＞、暗号化したまま計算可能な次世代技術「TFHE」で特許登録件数が国内企業・機関で単独1位となったと発表したアクセル＜6730＞、スクリーン・インターナル約6億円の大口受注を獲得したと発表したナガオカ＜6239＞、暗号資産ポートフォリオの組み換えプログラムを開始すると発表したabc＜8783＞、サクサ＜6675＞が1株2650円でTOB（株式公開買付け）を実施すると発表したニューテック＜6734＞などが物色されそうだ。《CS》
