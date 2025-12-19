*08:10JST 今日の為替市場ポイント：日銀追加利上げ予想でドルは上げ渋る可能性

18日の米ドル・円は、東京市場では155円43銭から155円95銭まで上昇。欧米市場では155円97銭まで買われた後、155円29銭まで反落し、155円62銭で取引終了。本日19日の米ドル・円は主に155円台で推移か。日本銀行による追加利上げが想定されており、米ドル・円は上げ渋る可能性がある。

欧州中央銀行（ECB）は12月18日に開いた理事会で、政策金利を据え置くことを決定した。また、公表された最新の スタッフ見通し（景気予測）によると、2026年のインフレ率見通しは従来の1.7％から1.9％に上方修正された。 2027年については1.9％から1.8％に引き下げられた。ECBの声明では「内需のけん引により、経済成長は9月時点の予測よりも力強くなると予想される」との見解が表明された。なお、本日19日に開かれる日本銀行金融政策決定会合で政策金利を0.75％に引き上げることが決定される見込みだが、日本の財政悪化に対する警戒感は消えていないため、「追加利上げ決定後も円安基調は変わらない」との声が聞かれている。《CS》