スリー・ディー・マトリックス、欧州で次世代止血材「TDM-623」製造販売承認取得

■脳神経外科を含む複数領域で使用可能、安全性と有効性を両立

スリー・ディー・マトリックス<7777>(東証グロース)は12月18日、次世代止血材「TDM-623」について、欧州における製造販売承認を取得したと発表した。同社の欧州子会社3-D Matrix Europe SASが2024年5月に申請していたもので、第三者認証機関による審査を経て承認に至った。

TDM-623は、同社の止血材として初めて脳神経外科領域での使用が認められた製品である。治験を実施した脳神経外科に加え、消化管、心臓血管、実質臓器など複数領域において、術中および内視鏡手技での止血用途に適応を取得した。既存品「ピュアスタット」とは異なるアミノ酸配列のペプチドを基材とし、速やかなゲル化と高い硬度により、軽度から重度まで幅広い出血に対応できる点が特徴だ。

また、適用後に膨張せず中枢神経を圧迫するリスクを低減できることから、安全性と有効性の両立が期待されている。ペプチドコストの低減や冷蔵不要による原価低減も見込まれ、製造は欧州の委託先で量産体制を構築済みだ。2026年初旬からは脳神経外科を中心にプレマーケティングを開始する計画で、業績予想への影響は限定的としている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

【関連記事・情報】

・【株式市場特集】銀行株とコメ関連株に投資妙味、休暇明け相場で注目（2025/08/18）

・【株式市場特集】決算発表と好材料同時発表で株価急伸の銘柄群を分析（2025/08/12）

・【株式市場特集】株主還元強化で市場に安心感、好業績企業が牽引する新たな投資トレンド（2025/08/04）

・【株式市場特集】利上げなら銀行・円高メリット株、据え置きなら不動産株、日銀金融政策の行方（2025/07/28）

