*00:59JST 【市場反応】ECB政策金利据え置き決定、予想通り、利下げサイクル終了観測にユーロ買い

欧州中央銀行（ECB）は定例理事会で市場の予想通り政策金利据え置きを決定した。4会合連続。ラガルド総裁は理事会後の会見で、全会一致での決定で、利上げ、利下げの議論はなかったことを明らかにした。

ECBは「特別な金利の軌道を事前に公約しない」「各会合でデータ次第で政策決定する方針」を繰り返した。インフレの強さが決定の基盤となったと指摘。また、

参加者はサービスインフレの低下がより遅いペースとなると予想しているとした。

結果を受けて利下げサイクル終了観測が強まり、ユーロ買いが優勢となった。ユーロ・ドルは1.1713ドルから1.1763ドルまで上昇。ユーロ・円は182円49銭から一時182円84銭まで上昇した。ユーロ・ポンドは英中銀のハト派利下げで0.8736ポンドまで下落後、欧州中央銀行（ECB）結果受け、0.8754ポンドまで上昇した。

【金融政策】

・欧州中央銀行(ECB)

・主要政策金利を2.15％で据え置き決定（予想：2.15％、前回2.15％）

・預金ファシリティ金利(中銀預金金利、下限)を2％で据え置き決定（予想：2.00％、前回2.00％）

・限界貸出金利(上限)を2.4％で据え置き決定（予想：2.4％、前回2.4％）《KY》