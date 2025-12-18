12/18の強弱材料

*08:57JST 12/18

強気材料

・日経平均株価は上昇（49512.28、+128.99）

・為替相場は円安・ドル高（155.60-70）

・米原油先物相場が上昇（55.94、+0.67）

・高市早苗内閣による防衛費増額などの経済政策

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・NYダウは下落（47885.97、-228.29）

・ナスダック総合指数は下落（22693.32、-418.14）

・SOX指数は下落（6695.31、-263.13）

・シカゴ日経225先物は下落（48975、-735）

・米長期金利は上昇

・日中関係の緊迫化

・トランプ政権による関税政策

・中国の景気後退懸念

留意事項

・対外・対内証券投資(先週)

・日銀政策委員会・金融政策決定会合(1日目)

・ミラティブが東証グロースに新規上場

・米国新規失業保険申請件数(先週)

・11月米国消費者物価コア指数

・12月米国フィラデルフィア連銀製造業景況指数

・10月米国対米証券投資収支(ネット長期TICフロー)

・欧州中央銀行(ECB)が政策金利発表、ラガルド総裁が記者会見

・欧州連合(EU)首脳会議(19日まで)

・11月中国SWIFTグローバル支払い元建て

・イングランド銀行(英中央銀行)が政策金利発表

・メキシコ中央銀行が政策金利発表

・7-9月期ニュージーランドGDP速報《YY》