12/18の強弱材料
12/18
強気材料
・日経平均株価は上昇（49512.28、+128.99）
・為替相場は円安・ドル高（155.60-70）
・米原油先物相場が上昇（55.94、+0.67）
・高市早苗内閣による防衛費増額などの経済政策
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・NYダウは下落（47885.97、-228.29）
・ナスダック総合指数は下落（22693.32、-418.14）
・SOX指数は下落（6695.31、-263.13）
・シカゴ日経225先物は下落（48975、-735）
・米長期金利は上昇
・日中関係の緊迫化
・トランプ政権による関税政策
・中国の景気後退懸念
留意事項
・対外・対内証券投資(先週)
・日銀政策委員会・金融政策決定会合(1日目)
・ミラティブが東証グロースに新規上場
・米国新規失業保険申請件数(先週)
・11月米国消費者物価コア指数
・12月米国フィラデルフィア連銀製造業景況指数
・10月米国対米証券投資収支(ネット長期TICフロー)
・欧州中央銀行(ECB)が政策金利発表、ラガルド総裁が記者会見
・欧州連合(EU)首脳会議(19日まで)
・11月中国SWIFTグローバル支払い元建て
・イングランド銀行(英中央銀行)が政策金利発表
・メキシコ中央銀行が政策金利発表
・7-9月期ニュージーランドGDP速報《YY》
