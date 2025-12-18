関連記事
17日の米国株式市場は下落
[NYDow・NasDaq・CME（表）]
NYDOW;47885.97;-228.29Nasdaq;22693.32;-418.14CME225;48975;-735(大証比)
[NY市場データ]米国株式市場は下落。ダウ平均は228.29ドル安の47885.97ドル、ナスダックは418.14ポイント安の22693.32で取引を終了した。連邦準備制度理事会（FRB）のウォラー理事のハト派発言で利下げ期待に買われ、寄り付き後、上昇。その後、オラクル（ORCL）の下落が重荷になり、相場は大きく下落に転じた。終日軟調に推移。終盤にかけて、明日発表の消費者物価指数（CPI）への警戒感に加え、ハイテク中心に売りが一段と加速し下げ幅を拡大し、終了した。セクター別では家庭・パーソナル用品、エネルギーが上昇した一方、半導体・同製造装置、自動車・自動車部品が下落。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比735円安の48975円。ADR市場では、対東証比較（ドル155.63円換算）で、三菱UFJFG ＜8306＞、トヨタ自＜7203＞、伊藤忠商事＜8001＞、ファーストリテ＜9983＞などが下落した。《FA》
