ホーム > マーケット > マーケットの話題 > 記事

今日の注目スケジュール：英中央銀行が政策金利発表、欧ECBが政策金利発表、米消費者物価コア指数など

2025年12月18日 06:30

印刷

記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：英中央銀行が政策金利発表、欧ECBが政策金利発表、米消費者物価コア指数など
＜国内＞
08:50　対外・対内証券投資(先週)


日銀政策委員会・金融政策決定会合(1日目)

ミラティブが東証グロースに新規上場(公開価格:860円)


＜海外＞
06:45　NZ・GDP速報(7-9月)　1.3％　-0.6％
10:00　中・SWIFTグローバル支払い元建て(11月)　　2.47％
21:00　英・イングランド銀行(英中央銀行)が政策金利発表　3.75％　4.00％
22:15　欧・欧州中央銀行(ECB)が政策金利発表、ラガルド総裁が記者会見　2.15％　2.15％
22:30　米・新規失業保険申請件数(先週)　　23.6万件
22:30　米・消費者物価コア指数(11月)　3.0％
22:30　米・フィラデルフィア連銀製造業景況指数(12月)　2.2　-1.7
28:00　メキシコ・中央銀行が政策金利発表　7.00％　7.25％
30:00　米・対米証券投資収支(ネット長期TICフロー)(10月)　　1798億ドル


欧・欧州連合(欧)首脳会議(19日まで)


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

関連記事