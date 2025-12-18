関連記事
今日の注目スケジュール：英中央銀行が政策金利発表、欧ECBが政策金利発表、米消費者物価コア指数など
*06:30JST 今日の注目スケジュール：英中央銀行が政策金利発表、欧ECBが政策金利発表、米消費者物価コア指数など
＜国内＞
08:50 対外・対内証券投資(先週)
日銀政策委員会・金融政策決定会合(1日目)
ミラティブが東証グロースに新規上場(公開価格:860円)
＜海外＞
06:45 NZ・GDP速報(7-9月) 1.3％ -0.6％
10:00 中・SWIFTグローバル支払い元建て(11月) 2.47％
21:00 英・イングランド銀行(英中央銀行)が政策金利発表 3.75％ 4.00％
22:15 欧・欧州中央銀行(ECB)が政策金利発表、ラガルド総裁が記者会見 2.15％ 2.15％
22:30 米・新規失業保険申請件数(先週) 23.6万件
22:30 米・消費者物価コア指数(11月) 3.0％
22:30 米・フィラデルフィア連銀製造業景況指数(12月) 2.2 -1.7
28:00 メキシコ・中央銀行が政策金利発表 7.00％ 7.25％
30:00 米・対米証券投資収支(ネット長期TICフロー)(10月) 1798億ドル
欧・欧州連合(欧)首脳会議(19日まで)
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
