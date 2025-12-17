*17:12JST 東京為替：ドル・円は切り返し、午後は強含み

17日の東京市場でドル・円は切り返し。日経平均株価のマイナス転落で円買いに振れると、一時154円51銭まで値を下げた。ただ、日本株が上昇に転じると円売りでドルは持ち直す展開に。夕方は欧州勢のドル買いが強まり、155円58銭まで上値を伸ばした。

・ユ-ロ・円は181円57銭から182円16銭まで上昇。

・ユ-ロ・ドルは1.1751ドルから1.1703ドルまで値を下げた。

・日経平均株価：始値49,413.19円、高値49,571.50円、安値49,077.81円、終値49,512.28円(前日比128.99円高)

・17時時点：ドル・円155円40-50銭、ユ-ロ・円182円00-10銭

【要人発言】

・グールズビー米シカゴ連銀総裁

「穏やかなペースで労働市場の減速が進んでいる」

「2026年には金利が低下すると引き続き信じている」

【経済指標】

・NZ・7-9月期経常収支：-83.65億NZドル（4-6月期：-9.7億NZドル→-12.97億NZドル）

・日・11月貿易収支：+3223億円（予想：+712億円、10月：-2318億円→-2261億円）

・日・10月コア機械受注：+7.0％（予想：前月比-1.8％、9月：+4.2％）

・英・11月消費者物価指数：前年比+3.2％（予想：+3.5％、10月：+3.6％）

・南ア・11月消費者物価指数：前年比+3.5％（予想：+3.6％、10月：+3.6％）《TY》