*16:37JST メキシコペソ円今週の予想（12月15日） サンワード証券の陳氏

皆さん、こんにちは。今回は、メキシコペソ円についてのレポートを紹介します。

陳さんはまず、メキシコペソ円について、『18日の会合では利下げが予想されているが、利下げサイクルの終了が近いとの見方から堅調に推移しそうだ』と述べています。

続けて、『11月の消費者物価指数（CPI）は前年同月比3.80％上昇し、前月の3.57％から伸びが加速した。変動の大きい食品とエネルギー価格を除くコア指数は前月比0.19％、前年比では4.43％それぞれ上昇し、ともに市場予想を上回った』と伝え、『モノのインフレ率は予想以上の勢いで再び加速しているようで、増税の可能性に伴い、来年初めにインフレが再来する可能性が高まっている。ただ、インフレ率は引き続き、中銀目標である3％プラスマイナス1％ポイントの範囲内に収まった』と解説しています。

次に、『メキシコ中央銀行は第3四半期報告で、今年の国内総生産（GDP）伸び率予想を0.3％とし、前回の0.6％から引き下げた。26年の成長率予想は1.1％に据え置き、27年は2.0％と予想した。同国は引き続き、世界貿易の不確実性に苦しんでいる』と述べています。

そして、『メキシコ中銀は11月、国内経済の弱さが意識されるものの、コアインフレ率の高止まりが懸念されることから、政策金利を2022年以来の低水準となる7.25％に引き下げた』と伝え、『18日の会合でも追加利下げが予想されているが、インフレ加速の懸念から、打ち止め感が出てくる可能性もある。その後の利下げはよりデータに左右されることになりそうだ』と考察しています。

メキシコペソ円の今週のレンジについては、『8.45円～8.75円』と予想しています。

参考にしてみてくださいね。

上記の詳細コメントは、ブログ「テクニカルマイスター」の12月15日付「メキシコペソ円今週の予想（12月15日）」にまとめられていますので、ご興味があればご覧ください。《CS》