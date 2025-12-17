関連記事
東証業種別ランキング：水産・農林業が下落率トップ
東証業種別ランキング：水産・農林業が下落率トップ
水産・農林業が下落率トップ。そのほか石油・石炭製品、ゴム製品、陸運業、パルプ・紙なども下落。一方、保険業が上昇率トップ。そのほか非鉄金属、海運業、鉄鋼、電気機器なども上昇。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 保険業 ／ 3,046.8 ／ 1.65
2. 非鉄金属 ／ 3,347.46 ／ 1.53
3. 海運業 ／ 1,738.55 ／ 0.74
4. 鉄鋼 ／ 756.48 ／ 0.64
5. 電気機器 ／ 6,194.94 ／ 0.48
6. サービス業 ／ 3,156.48 ／ 0.42
7. 輸送用機器 ／ 5,146.96 ／ 0.20
8. 金属製品 ／ 1,618.06 ／ 0.10
9. 情報・通信業 ／ 7,454.14 ／ 0.09
10. ガラス・土石製品 ／ 1,740.04 ／ 0.03
11. 建設業 ／ 2,664.22 ／ 0.02
12. 小売業 ／ 2,270.64 ／ -0.02
13. 空運業 ／ 238.51 ／ -0.02
14. 電力・ガス業 ／ 657.94 ／ -0.10
15. 医薬品 ／ 3,827.32 ／ -0.22
16. 繊維業 ／ 857.12 ／ -0.22
17. その他金融業 ／ 1,243.39 ／ -0.22
18. 食料品 ／ 2,471.53 ／ -0.25
19. 化学工業 ／ 2,562.26 ／ -0.34
20. 銀行業 ／ 506.91 ／ -0.34
21. 不動産業 ／ 2,612.62 ／ -0.37
22. 鉱業 ／ 900.51 ／ -0.42
23. 卸売業 ／ 4,993.21 ／ -0.43
24. 倉庫・運輸関連業 ／ 4,364.51 ／ -0.44
25. 精密機器 ／ 12,966.49 ／ -0.53
26. その他製品 ／ 6,859.21 ／ -0.67
27. 証券業 ／ 813.63 ／ -0.75
28. 機械 ／ 4,126.26 ／ -0.79
29. パルプ・紙 ／ 600.64 ／ -0.81
30. 陸運業 ／ 2,316.75 ／ -1.13
31. ゴム製品 ／ 5,691.6 ／ -1.18
32. 石油・石炭製品 ／ 2,387.34 ／ -1.80
33. 水産・農林業 ／ 711.59 ／ -2.59《CS》
