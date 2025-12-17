*11:46JST 注目銘柄ダイジェスト（前場）:住友鉱、マクセルなど

＜6083＞ ERI HD 4585 カ -

ストップ高買い気配。前日に上半期の決算速報、並びに、26年5月期の業績上方修正を発表している。上半期営業利益は20.8億円で前年同期比3.7倍の水準となったもよう。つれて、通期予想は従来の28億円から45億円、前期比2.2倍に上方修正している。法制度の改正に伴う省エネ・構造関連の審査業務の拡大、及びM&Aによる事業領域の拡大が想定上に順調に進捗しているようだ。年間配当金も従来計画の70円から110円に引き上げ。

＜6810＞ マクセル 2485 +116

大幅反発。従来製品に比べて容量が約4倍となる全固体電池を開発したと発表している。従来品は産業用ロボットセンサーなどの非常用電源として利用することが一般的だったが、工場やインフラ設備向け通信機器の主電源として使うこともできるようになるようだ。開発した全固体電池は「PSB2032」、京都事業所で生産して12月下旬からサンプル出荷を始めるもよう。出荷数量目標など非公表だが、業績寄与を期待する動きが先行。

＜1332＞ ニッスイ 1164 -65.5

大幅反落。サーモンの養殖や加工・販売を手がけるチリのペスケラ・ヤドランを完全子会社化すると発表している。1億3300万ドルを投じて、26年1月上旬に全株式を取得する計画のもよう。同夜では養殖事業を重点成長分野としており、サーモンの養殖規模や販売網を拡大させる方針のようだ。買収先企業の24年12月期営業損益は約30億円程度の赤字で、財務負担の増加を警戒する動きが先行しているとみられる。

＜5713＞ 住友鉱 5924 +310

大幅反発。大和証券では投資判断を「3」から「2」へ格上げ、目標株価も3400円から6500円に引き上げている。米国の利下げによるドル安局面での非鉄市況上昇期待、Grasberg鉱山の操業トラブルによる銅・金の需給タイト化の可能性、金鉱山の利益構成比の高さを背景とした安全資産としての位置付けなどを注目ポイントとしている。なお、足元実勢の非鉄市況を採用する場合、26年度の税前利益は2000億円程度が視野に入るとしている。

＜7220＞ 武蔵精密 2608 -65

続落。11月安値を更新している。SBI証券では投資判断「買い」を継続しているものの、目標株価は4000円から3900円に引き下げ。27年3月期以降の利益予想を若干下方修正しているようだ。同期営業利益は265億円を予想、290億円程度のコンセンサスを下回るとみている。HSCを筆頭とする新規事業について、大きなポテンシャルを有している点は不変だが、本格量産時期の遅れなど一部でみられるとしている。



＜4598＞ DELTA－P 518 -2

もみ合い。抗悪性腫瘍剤のVenetoclax（VEN）の前治療歴1回の急性骨髄性白血病（AML）患者を対象としたパイプライン「DFP-10917」とVENとの臨床第1／2試験の第2相部分について、目標の症例登録が完了したと発表している。VENの用法を短縮した結果、安全性の改善が見られたという。一定期間のフォローアップの後、有効性と安全性の判定を受け、米食品医薬品局（FDA）と相談するための準備を進める予定。

＜6521＞ オキサイド 1449 +13

大幅に反発。連結子会社のオキサイドパワークリスタル（山梨県北杜市）が参加する開発グループが試作に成功した6インチp型SiCウエハを半導体製造技術の展示会「SEMICON Japan」（17-19日開催）で国内で初めて公開展示すると発表している。名古屋大学の溶液成長法を基盤技術とし、デジタルツインによるプロセス最適化を組み合わせた。SiCは電気自動車や再生可能エネルギー用インバータなどに用いられる次世代パワー半導体材料。

＜198A＞ ポストプライム 226 +14

大幅に4日ぶり反発。浅見直樹COO取締役が16日付で新たにCEO代表取締役社長に就任したと発表している。ヴー・ヴァン・チュンCEO代表取締役社長は退任した。高橋・ダニエル・圭代表取締役は取締役アドバイザーとなった。浅見氏は子会社で商品先物取引を手掛けるTakaTrade（東京都港区）のCEO代表取締役社長も務めており、子会社との連携を強化して自社グループの中長期的な成長を図る。《NH》