*07:37JST 米国株式市場はまちまち、ハイテクが支える

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（16日）

DEC16

Ｏ 50265（ドル建て）

Ｈ 50270

Ｌ 49525

Ｃ 49825 大証比+365（イブニング比+175）

Vol 3689



DEC16

Ｏ 50105（円建て）

Ｈ 50120

Ｌ 49390

Ｃ 49685 大証比+225（イブニング比+35）

Vol 19644

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（16日）

ADR市場では、対東証比較（ドル154.71円換算）で、三菱UFJFG ＜8306＞、トヨタ自<7

203>、伊藤忠商事＜8001＞、ファーストリテ＜9983＞などが下落した。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終

値比

7203 (TM.N) トヨタ自動車 214.42 -0.39 3317 -

13

8306 (MUFG.N) 三菱UFJFG 15.76 -0.63 2438 -39

8035 (TOELY) 東京エレク 100.90 1.20 31220 2

50

6758 (SONY.N) ソニー 26.45 -0.19 4092

21

9432 (NTTYY) NTT 24.98 0.00 155 -0.1

8058 (MTSUY) 三菱商事 23.34 -0.36 3611

-6

6501 (HTHIY) 日立製作所 31.60 -0.10 4889

30

9983 (FRCOY) ファーストリテ 36.57 -0.11 56577

7

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 53.57 0.98 16576 3

6

4063 (SHECY) 信越化学工業 15.39 -0.67 4762 -

12

8001 (ITOCY) 伊藤忠商事 122.90 -2.50 9507

20

8316 (SMFG.N) 三井住友FG 19.14 -0.49 4936 24

8031 (MITSY) 三井物産 579.00 -13.42 4479

-9

6098 (RCRUY) リクルートHD 11.00 0.00 8509 24

4568 (DSNKY) 第一三共 22.02 -0.68 3407

1

9433 (KDDIY) KDDI 17.50 0.05 2707 -11

7974 (NTDOY) 任天堂 18.16 -0.16 11238 -1

12

8766 (TKOMY) 東京海上HD 36.82 -0.88 5696 -26

7267 (HMC.N) 本田技研工業 30.72 -0.41 1584

-1

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 18.75 -0.04 5802 -

17

6902 (DNZOY) デンソー 13.54 -0.18 2095 -

7.5

4519 (CHGCY) 中外製薬 26.80 -0.57 8292

23

4661 (OLCLY) オリエンランド 18.54 0.13 2868 2

2.5

8411 (MFG.N) みずほFG 7.38 -0.21 5709 69

6367 (DKILY) ダイキン工業 12.69 0.19 19633 -

62

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 14.53 -0.08 4496 -

22

7741 (HOCPY) HOYA 155.52 1.29 24060 60

6503 (MIELY) 三菱電機 60.36 -1.51 4669

-8

6981 (MRAAY) 村田製作所 10.30 -0.14 3187

1

7751 (CAJPY) キヤノン 30.60 -0.43 4734

1

6273 (SMCAY) SMC 17.37 -0.15 53746 386

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 13.00 1.30 2011 -

20

6146 (DSCSY) ディスコ 30.00 -0.60 46413

93

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 14.17 -0.03 2192 -8.5

8053 (SSUMY) 住友商事 34.36 -0.86 5316

9

6702 (FJTSY) 富士通 27.05 -0.22 4185

-5

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 113.41 1.81 17546 -1

49

5108 (BRDCY) ブリヂストン 23.40 -0.25 7240 -

23

6178 (JPPHY) 日本郵政 10.96 0.70 1696

95

8002 (MARUY) 丸紅 28.28 -261.22 438 -39

54

6723 (RNECY) ルネサス 6.60 -0.28 2042 -

9.5

6954 (FANUY) ファナック 18.50 -0.98 5724

16

8725 (MSADY) MS&ADインシHD 23.80 -0.59 3682 -4

8801 (MTSFY) 三井不動産 34.50 -0.70 1779 -

4.5

6301 (KMTUY) 小松製作所 32.00 -0.25 4951

-8

4901 (FUJIY) 富士フイルム 11.12 -0.01 3441 -

19

6594 (NJDCY) 日本電産 3.16 -0.04 1956 -

18

6857 (ATEYY) アドバンテスト 125.70 1.10 19447 2

72

4543 (TRUMY) テルモ 14.93 0.21 2310

-7

8591 (IX.N) オリックス 28.88 -0.45 4468

32

（時価総額上位50位、1ドル154.71円換

算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（16日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

5020 (JXHLY) ENEOS 15.00 1160 66.5 6.08

6178 (JPPHY) 日本郵政 10.96 1696 95 5.9

3

6857 (ATEYY) アドバンテスト 125.70 19447 272 1.4

2

8309 (SUTNY) 三井住友トラHD 6.07 4693 64 1.38

8604 (NMR.N) 野村HD 8.18 1266 15.5 1.24

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（16日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

8830 (SURYY) 住友不動産 23.00 7117 -753 -9.5

7

7259 (ASEKY) アイシン精機 17.71 2740 -274 -9.0

9

2801 (KIKOY) キッコーマン 17.90 1385 -64.5 -4.4

5

6752 (PCRHY) パナソニック 13.00 2011 -42.5 -2.0

7



「米国株式市場概況」（16日）

ＮＹＤＯＷ

終値：48114.26 前日比：-302.30

始値：48380.17 高値：48452.17 安値：47946.25

年初来高値：48704.01 年初来安値：37645.59

前年最高値：45014.04 前年最安値：37266.67

Ｎａｓｄａｑ

終値：23111.46 前日比：54.05

始値：22981.82 高値：23162.60 安値：22920.66

年初来高値：23958.47 年初来安値：15267.91

前年最高値：20173.89 前年最安値：14510.30

Ｓ＆Ｐ５００

終値：6800.26 前日比：-16.25

始値：6800.12 高値：6819.27 安値：6759.74

年初来高値：6901.00 年初来安値：4982.77

前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10

米30年国債 4.814％ 米10年国債 4.141％

米国株式市場はまちまち。ダウ平均は302.30ドル安の48114.26ドル、ナスダックは5

4.05ポイント高の23111.46で取引を終了した。

雇用統計の強弱まちまちの結果を受け、寄り付き後、もみ合い。その後、労働市場

の減速を警戒した売りが強まり、ダウは下落した。ナスダックは連邦準備制度理事

会（FRB）の利下げ軌道が変わらないとの見方や議会下院が人工知能（AI）インフラ

を支援する法案を巡り承認に向け進展したことを好感し、終盤にかけ、プラス圏を

回復。まちまちで終了した。セクター別では自動車・自動車部品が上昇した一方、

エネルギーが下落。

格安航空会社のサウスウエスト（lUV）はアナリストの投資判断引き上げで上昇。航

空会社のユナイテッド（UAL）は原油安に伴うコスト減少期待に、買われた。ソーシ

ャルメディアのフェイスブック（FB）を運営するメタ・プラットフォームズ（MET

A）は傘下のインスタグラムのTVアプリケーションサービス開始発表を好感し、上

昇。半導体のエヌビディアは中国向けAIチップH200の需要増加に伴う生産拡大を検

討しているとの報道で、買われた。オンライン決済のペイパル・ホールディングス

（PYPL）は国内銀行免許申請を明らかにし、上昇。ステーブルコイン企業のサーク

ル・インターネット・グループ（CRCL）はクレジットカード会社のビザ（V）が顧客

の決済で同社のUSDCコインでの支払いを承認したため、上昇。石油・天然ガス生産

会社のエクソンモービル（XOM）は原油価格が5年ぶり安値付近まで下落したため、

収益減を警戒し、売られた。

住宅建設会社のレナー（LEN）は取引終了後に四半期決算を発表。業績見通しが予想

を下回り、時間外取引で売られている。

HorikoCapitalManagementLLC《FA》