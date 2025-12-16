*16:52JST プリモグローバルホールディングス---「D&I AWARD 2025」で5年連続「アドバンス」企業に認定

プリモグローバルホールディングス＜367A＞は15日、日本事業を運営するプリモ・ジャパンが、JobRainbow主催の「D&I AWARD 2025」において、D&I(ダイバーシティ&インクルージョン)推進の先進企業として「アドバンス」企業認定を受けたと発表した。

これにより、同社は2021年から5年連続で「アドバンス」企業として評価される形となった。

D&I AWARDは、企業のD&I推進度を多角的に評価し、認定を付与する日本最大級のアワードであり、「ジェンダーギャップ」「LGBTQ+」「障害」「多文化共生」「育児・介護」の5分野を、さらに「行動宣言」「教育／理解促進」「人事制度」「コミュニティ」「働き方」の5つの要素から多角的に評価する仕組みを採用している。

同社では、「最高(プリモ)の夢(おもい)を最高(プリモ)の幸(かたち)に」という企業理念のもと、社員一人一人の理解浸透と実効性のある施策を継続的に推進しており、こうした取り組みが高く評価された。今後も、当事者が働きやすい環境整備と、社内のD&I理解のさらなる促進に取り組んでいく方針。《AK》