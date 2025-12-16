*15:50JST 日経平均は続落、ハイテク株の下落が続く

15日の米国株式市場は続落。次期連邦準備制度理事会（FRB）議長が率いるハト派寄りの連邦公開市場委員会（FOMC）を期待した買いに寄り付き後、上昇。その後、NY連銀製造業景気指数や住宅市場指数を受けて成長懸念が強まり、相場は下落に転じた。ハイテクセクターのバブル懸念が存続したほか、雇用統計を警戒した売りが重しとなり、終盤にかけても軟調推移し、終了。セクター別では自動車・自動車部品が上昇した一方、テクノロジー・ハード・機器が下落した。米株式市場の動向を横目に、16日の日経平均は続落して取引を開始した。その後、寄付き直後は売り圧力が先行したものの、ドル円相場が円安水準で推移となる中、輸出関連株など一部の買い戻しが見られた。市場では米国の重要経済指標発表を控え、手控えムードが午前の取引全般に影響し、明確な方向感のない展開となった。また、出来高は前日比でやや低調な推移となり、参加者の積極的な取引姿勢に慎重さが見られた。

大引けの日経平均は前日比784.82円安の49,383.29円となった。東証プライム市場の売買高は22億4365万株、売買代金は5兆3138億円、業種別では空運業、パルプ・紙業、水産・農林業が値上がり率上位、非鉄金属、証券・商品先物取引業、鉱業などが値下がり率上位となっている。東証プライム市場の値上がり銘柄は13.4%、対して値下がり銘柄は83.5%となっている。

個別では、テルモ＜4543＞, ダイキン＜6367＞, アステラス製薬＜4503＞, 塩野義＜4507＞, 電通グループ＜4324＞, 日ハム＜2282＞, 武田＜4502＞, 花王＜4452＞, セコム＜9735＞, ヤマハ＜7951＞, 明治ＨＤ＜2269＞, ＪＡＬ＜9201＞, 日清粉Ｇ＜2002＞, キリンＨＤ＜2503＞, ディーエヌエー＜2432＞などの銘柄が上昇。

一方、アドバンテスト＜6857＞, ファナック＜6954＞, ソフトバンクＧ＜9984＞, ファーストリテ＜9983＞, フジクラ＜5803＞, 信越化<4063>, 中外薬<4519>, イビデン<4062>, 東エレク<8035>, 三菱商<8058>, 日東電<6988>, コナミＧ<9766>, リクルートHD<6098>, 住友電<5802>, 豊田通商<8015>などの銘柄が上昇。《FA》