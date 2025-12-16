ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（9時台）～AB&Company、Link－UGなどがランクイン

2025年12月16日 09:48

記事提供元：フィスコ

AB&Company＜9251＞がランクイン、26年10月期営業利益は47％増予想AB&Company＜9251＞がランクイン（9時32分時点）。大幅高。前日取引終了後に、25年10月期決算を発表している。営業利益は16.30億円（前期比6.3％減）。従来予想は20.70億円だった。M&Aで一過性コストが発生した。26年10月期営業利益は24.00億円（前期比47.1％増）予想。前期に実施したM&Aの効果を見込んでいる。店舗純増数は65店舗とやや保守的に計画している。

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[12月16日　9:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜7992＞ セーラー　　　　　 1543300 　34301.8　 210.04% 0.1142%
＜4746＞ 東計電算　　　　　　77200 　94212.7　 125.99% -0.0243%
＜3593＞ ホギメディ　　　　　317000 　1181912.6　 79.44% -0.0251%
＜212A＞ フィットイージ　　　500700 　605037.46　 73.19% -0.0122%
＜2930＞ 北の達人　　　　　　855400 　53023.94　 72.01% 0.03%
＜5535＞ ミガロHD　　　　　1409200 　245542.32　 65.14% 0.0643%
＜3449＞ テクノフレックス　　123600 　143987.18　 60.99% 0.0348%
＜5136＞ tripla　　　　177000 　167918.9　 56.71% 0.1407%
＜8894＞ REVOLUTI　　921000 　34601.78　 56.57% -0.0175%
＜3134＞ Hamee　　　　　200200 　70502.94　 54.27% -0.0879%
＜146A＞ コロンビア　　　　　86600 　203249.2　 49.4% 0.0363%
＜4666＞ パーク24　　　　　1439500 　1674943.04　 45.02% 0.0788%
＜4676＞ フジHD　　　　　　739400 　2051555.64　 29.54% 0.03%
＜442A＞ クラシコ　　　　　　50700 　69160.54　 29.33% -0.0236%
＜366A＞ ウェルネスC　　　　113800 　157173.66　 28.68% 0.0036%
＜1369＞ One225　　　　2167 　73199.748　 27.05% -0.0122%
＜5268＞ 旭コンクリ　　　　　31500 　22956.4　 26.52% 0.0206%
＜3475＞ グッドコムA　　　　684300 　887157.04　 24.65% 0.1341%
＜4658＞ 日本空調　　　　　　506100 　434386.64　 22.87% -0.0033%
<9279> ギフトHD　　　　　138900 　331640　 21.58% 0.0405%
<4326> インテージHD　　　139200 　178522.54　 19.91% 0.0085%
<6838> 多摩川HD　　　　　101400 　58546.4　 18.81% -0.0467%
<4025> 多木化　　　　　　　50200 　156194.8　 3.59% -0.0107%
<3547> 串カツ田中　　　　　43900 　92663.62　 3.16% -0.0338%
<9367> 大東港　　　　　　　11600 　20508.16　 1.73% -0.0086%
<8032> 紙パル商　　　　　　164400 　129594.58　 1.65% -0.006%
＜9251＞ AB＆C　　　　　　44600 　48931.08　 -0.73% 0.0339%
<4446> Link－UG　　　721200 　786049.94　 -2.19% 0.144%
<3415> トウキョベース　　　669700 　331452.04　 -5.25% -0.0976%
<3491> GATECH　　　　321400 　680347.94　 -5.5% -0.0042%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《NH》

