出来高変化率ランキング（9時台）～AB&Company、Link－UGなどがランクイン
*09:48JST
AB&Company＜9251＞がランクイン、26年10月期営業利益は47％増予想AB&Company＜9251＞がランクイン（9時32分時点）。大幅高。前日取引終了後に、25年10月期決算を発表している。営業利益は16.30億円（前期比6.3％減）。従来予想は20.70億円だった。M&Aで一過性コストが発生した。26年10月期営業利益は24.00億円（前期比47.1％増）予想。前期に実施したM&Aの効果を見込んでいる。店舗純増数は65店舗とやや保守的に計画している。
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [12月16日 9:32 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜7992＞ セーラー 1543300 34301.8 210.04% 0.1142%
＜4746＞ 東計電算 77200 94212.7 125.99% -0.0243%
＜3593＞ ホギメディ 317000 1181912.6 79.44% -0.0251%
＜212A＞ フィットイージ 500700 605037.46 73.19% -0.0122%
＜2930＞ 北の達人 855400 53023.94 72.01% 0.03%
＜5535＞ ミガロHD 1409200 245542.32 65.14% 0.0643%
＜3449＞ テクノフレックス 123600 143987.18 60.99% 0.0348%
＜5136＞ tripla 177000 167918.9 56.71% 0.1407%
＜8894＞ REVOLUTI 921000 34601.78 56.57% -0.0175%
＜3134＞ Hamee 200200 70502.94 54.27% -0.0879%
＜146A＞ コロンビア 86600 203249.2 49.4% 0.0363%
＜4666＞ パーク24 1439500 1674943.04 45.02% 0.0788%
＜4676＞ フジHD 739400 2051555.64 29.54% 0.03%
＜442A＞ クラシコ 50700 69160.54 29.33% -0.0236%
＜366A＞ ウェルネスC 113800 157173.66 28.68% 0.0036%
＜1369＞ One225 2167 73199.748 27.05% -0.0122%
＜5268＞ 旭コンクリ 31500 22956.4 26.52% 0.0206%
＜3475＞ グッドコムA 684300 887157.04 24.65% 0.1341%
＜4658＞ 日本空調 506100 434386.64 22.87% -0.0033%
<9279> ギフトHD 138900 331640 21.58% 0.0405%
<4326> インテージHD 139200 178522.54 19.91% 0.0085%
<6838> 多摩川HD 101400 58546.4 18.81% -0.0467%
<4025> 多木化 50200 156194.8 3.59% -0.0107%
<3547> 串カツ田中 43900 92663.62 3.16% -0.0338%
<9367> 大東港 11600 20508.16 1.73% -0.0086%
<8032> 紙パル商 164400 129594.58 1.65% -0.006%
＜9251＞ AB＆C 44600 48931.08 -0.73% 0.0339%
<4446> Link－UG 721200 786049.94 -2.19% 0.144%
<3415> トウキョベース 669700 331452.04 -5.25% -0.0976%
<3491> GATECH 321400 680347.94 -5.5% -0.0042%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《NH》
