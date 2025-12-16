関連記事
12月16日の強弱材料
*08:48JST 12月16日
強気材料
・米長期金利が低下
・高市早苗内閣による防衛費増額などの経済政策
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・日経平均株価は下落（50168.11、-668.44）
・NYダウは下落（48416.56、-41.49）
・ナスダック総合指数は下落（23057.41、-137.76）
・SOX指数は下落（6990.41、-43.16）
・シカゴ日経225先物は下落（50095、-145）
・米原油先物相場は下落（56.82、-0.62）
・為替相場は円高・ドル安（155.10-20）
・日中関係の緊迫化
・トランプ政権による関税政策
・中国の景気後退懸念
留意事項
・12月製造業PMI
・12月サービス業PMI
・12月総合PMI
・NSグループが東証プライムに新規上場
・11月米国非農業部門雇用者数
・11月米国失業率
・11月米国平均時給
・10月米国小売売上高
・12月米国製造業PMI速報値
・12月米国サービス業PMI速報値
・12月米国総合PMI速報値
・9月米国企業在庫
・12月ドイツZEW期待指数
・12月ユーロ圏製造業PMI
・12月ユーロ圏サービス業PMI
・12月ユーロ圏総合PMI
・10月ユーロ圏貿易収支
・12月インド製造業PMI速報
・12月インドサービス業PMI速報
・12月インド総合PMI速報
・8-10月期英国ILO失業率
・11月英国失業率
・12月英国製造業PMI
・12月英国サービス業PMI
・12月英国総合PMI
・12月ドイツ製造業PMI
・12月ドイツサービス業PMI
・12月ドイツ総合PMI
・ブラジル中央銀行金融政策委員会(COPOM)議事録公表
・ブラジルFGV消費者物価指数(IPC-S)(先週)《NH》
スポンサードリンク