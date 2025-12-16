キュービーネットHD、株主優待を拡充、長期保有条件を追加

■半年・3年超の継続保有で無料ヘアカット券を上乗せ

キュービーネットホールディングス<6571>(東証プライム)は12月15日、2026年6月期の株主優待制度について、長期保有条件を追加する内容に拡充すると発表した。ヘアカット専門店「QB HOUSE」を展開する同社は、「QBファン株主」の拡大と中長期的な関係構築を目的に、継続保有期間に応じた優待制度を導入する。

同社は2025年6月期から株主優待制度を開始し、株主から一定の評価を得てきた。今回の見直しは、制度導入後に寄せられた意見を踏まえ、特に長期保有株主への還元を手厚くする点が特徴となる。継続保有期間要件として半年超を新設し、さらに3年超の長期保有者には優待内容を上乗せする。

対象は、2025年12月末および2026年6月末の株主名簿に記載された100株以上の保有者で、同一株主番号で条件を満たす必要がある。優待内容は、100株以上で無料ヘアカット券1枚(3年超は2枚)、300株以上で2枚(同3枚)とした。利用は国内の「QB HOUSE」全店舗に限られ、有効期間は2026年9月下旬から2027年6月末までとする。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

