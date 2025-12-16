北の達人コーポレーション、株主優待を大幅拡充、全株主に新美容液を先行贈呈

■100株以上で『ヨイピール』提供、継続保有1年以上は金券6000円相当

北の達人コーポレーション<2930>(東証プライム)は12月15日、2026年2月期の株主優待制度を変更し、内容を拡充すると発表した。株主への感謝に加え、同社事業への理解を深めるとともに、投資魅力の向上と「株主と消費者の融合」を促進する狙いだ。2025年2月末時点で株主数が10万人を超える中、株主アンケートなどの意見を踏まえた見直しとした。

新制度では、継続保有年数にかかわらず、1単元(100株)以上を保有する全株主を対象に、2026年夏発売予定のソフトピール導入美容液『ヨイピール』(定価7,370円、税込)を一般発売に先行して贈呈する。加えて、1年以上継続保有する株主には「北の快適工房」株主専用販売サイトで利用可能な3,000円金券を2枚、1年未満の株主には同1枚を付与する。

これにより、優待利回りは1年以上継続保有の場合で100.5%、1年未満の場合で78.0%となる。いずれも2025年12月12日の終値133円を基準に、100株保有時で算出した。新制度は2026年2月末日現在の株主名簿に記載または記録された株主が対象で、贈呈時期や金券利用方法の詳細は決定次第公表するとしている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

