日経平均寄与度ランキング（大引け）～日経平均は大幅反落、アドバンテストとソフトバンクGの2銘柄で約570円押し下げ

2025年12月15日 16:34

記事提供元：フィスコ

*16:34JST 日経平均寄与度ランキング（大引け）～日経平均は大幅反落、アドバンテストとソフトバンクGの2銘柄で約570円押し下げ
15日大引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり130銘柄、値下がり94銘柄、変わらず1銘柄となった。

前週末12日の米国市場は軟調に推移。ダウ平均は、FRBの追加利下げ期待を好感し、プラス圏で取引を開始した。しかし、ハイテク株の売りが重しとなり失速、下落に転じた。ナスダックは終日軟調な展開。前日決算を発表した半導体大手ブロードコムの急落が響き、AI関連株や半導体セクター全般に売りが波及した。前週末の米株市場を横目に、15日の日経平均は反落してスタート。朝方に下げ幅を広げた後は、50200円付近で横ばい推移となった。値がさハイテク株を中心に売られるなか、日経平均株価は12月のSQ値（50536.54円）を寄り付きから下回ったほか、引き続き日銀の利上げ観測も投資家心理を慎重にさせた。アドバンテ＜6857＞、ソフトバンクG＜9984＞の2銘柄で570円程度の押し下げと指数の重石となっており、日経平均は一時5万円の節目を割る場面も見られた。ただ、TOPIX（東証株価指数）は続伸して終了しており、陸運業・銀行業筆頭に幅広い銘柄に物色が継続。

大引けの日経平均は前営業日比668.44円安の50168.11円となった。東証プライム市場の売買高は22億6473万株、売買代金は5兆1128億円だった。業種別では、非鉄金属、鉄鋼、電気機器などが下落した一方で、陸運業、銀行業、輸送用機器などが上昇した。東証プライム市場の値上がり銘柄は75.7％、対して値下がり銘柄は21.5％となっている。

値下がり寄与トップはアドバンテスト＜6857＞、同2位はソフトバンクG＜9984＞となり、2銘柄で日経平均を約570円押し下げた。また、日経平均構成銘柄の下落率トップは日本製鋼所＜5631＞で7.90％安、同2位はイビデン＜4062＞で6.78％安だった。

一方、値上がり寄与トップはリクルートHD＜6098＞、同2位は信越化＜4063＞となり、2銘柄で日経平均を約54円押し上げた。また、日経平均構成銘柄の上昇率トップはイオン＜8267＞で7.12％高、同2位はJR東日本＜9020＞で4.84％高だった。


*15:30現在

日経平均株価　　50168.11(-668.44)

値上がり銘柄数　130(寄与度+259.13)
値下がり銘柄数　94(寄与度-927.57)
変わらず銘柄数　1

○値上がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜6098＞　リクルートHD　　　　　8620　　 308　 30.89
＜4063＞　信越化　　　　　　　　4979　　 143　 23.90
＜8267＞　イオン　　　　　　　　2452　　 163　 16.35
＜7203＞　トヨタ自動車　　　　　3350　　　90　 15.04
＜8015＞　豊田通商　　　　　　　5344　　 139　 13.94
＜9433＞　KDDI　　　　　　2717.5　　33.5　 13.44
＜4568＞　第一三共　　　　　　　3479　　 118　 11.83
＜4503＞　アステラス製薬　　　　2110　　　55　　9.19
＜4507＞　塩野義製薬　　　　　　2742　　65.5　　6.57
＜8830＞　住友不動産　　　　　　8041　　 177　　5.92
＜9983＞　ファーストリテ　　　 57190　　　70　　5.62
＜4704＞　トレンドマイクロ　　　6881　　 160　　5.35
＜3382＞　7＆iHD　　　　　　　2212.5　　42.5　　4.26
＜9735＞　セコム　　　　　　　　5590　　　63　　4.21
＜8766＞　東京海上HD　　　　　　5846　　　81　　4.06
<8697>　JPX　　　　　　　　　 1790　　　52　　3.48
<7741>　HOYA　　　　　　 24070　　 175　　2.92
<4385>　メルカリ　　　　　　　3067　　87.5　　2.92
<8802>　三菱地所　　　　　　　3942　　　84　　2.81
<2801>　キッコーマン　　　　　1451　　　16　　2.67

○値下がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜6857＞　アドバンテ　　　　　 19450　 -1335 -356.99
＜9984＞　ソフトバンクG　　　　16830　 -1065 -213.59
<6762>　TDK　　　　　　　2243.5　　 -96　-48.13
<6954>　ファナック　　　　　　6075　　-240　-40.11
<8035>　東エレク　　　　　　 31140　　-360　-36.10
＜4062＞　イビデン　　　　　　 11890　　-865　-28.91
<5803>　フジクラ　　　　　　 17690　　-810　-27.07
<6367>　ダイキン工業　　　　 19525　　-475　-15.88
<6920>　レーザーテック　　　 30300　　-780　-10.43
<6981>　村田製作所　　　　　　3271　　-129　-10.35
<7974>　任天堂　　　　　　　 11495　　-235　 -7.86
<6273>　SMC　　　　　　　 54590　 -2300　 -7.69
<9766>　コナミG　　　　　　　22170　　-230　 -7.69
<6146>　ディスコ　　　　　　 47700　 -1110　 -7.42
<6758>　ソニーG　　　　　　　 4139　　 -42　 -7.02
<6988>　日東電工　　　　　　　3827　　 -37　 -6.18
<4543>　テルモ　　　　　　　　2290　 -22.5　 -6.02
<7832>　バンナムHD　　　　　　4226　　 -56　 -5.62
<6361>　荏原製作所　　　　　　3774　　-164　 -5.48
<6506>　安川電機　　　　　　　4913　　-149　 -4.98《CS》

