日経平均寄与度ランキング（大引け）～日経平均は大幅反落、アドバンテストとソフトバンクGの2銘柄で約570円押し下げ

15日大引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり130銘柄、値下がり94銘柄、変わらず1銘柄となった。

前週末12日の米国市場は軟調に推移。ダウ平均は、FRBの追加利下げ期待を好感し、プラス圏で取引を開始した。しかし、ハイテク株の売りが重しとなり失速、下落に転じた。ナスダックは終日軟調な展開。前日決算を発表した半導体大手ブロードコムの急落が響き、AI関連株や半導体セクター全般に売りが波及した。前週末の米株市場を横目に、15日の日経平均は反落してスタート。朝方に下げ幅を広げた後は、50200円付近で横ばい推移となった。値がさハイテク株を中心に売られるなか、日経平均株価は12月のSQ値（50536.54円）を寄り付きから下回ったほか、引き続き日銀の利上げ観測も投資家心理を慎重にさせた。アドバンテ＜6857＞、ソフトバンクG＜9984＞の2銘柄で570円程度の押し下げと指数の重石となっており、日経平均は一時5万円の節目を割る場面も見られた。ただ、TOPIX（東証株価指数）は続伸して終了しており、陸運業・銀行業筆頭に幅広い銘柄に物色が継続。

大引けの日経平均は前営業日比668.44円安の50168.11円となった。東証プライム市場の売買高は22億6473万株、売買代金は5兆1128億円だった。業種別では、非鉄金属、鉄鋼、電気機器などが下落した一方で、陸運業、銀行業、輸送用機器などが上昇した。東証プライム市場の値上がり銘柄は75.7％、対して値下がり銘柄は21.5％となっている。

値下がり寄与トップはアドバンテスト＜6857＞、同2位はソフトバンクG＜9984＞となり、2銘柄で日経平均を約570円押し下げた。また、日経平均構成銘柄の下落率トップは日本製鋼所＜5631＞で7.90％安、同2位はイビデン＜4062＞で6.78％安だった。

一方、値上がり寄与トップはリクルートHD＜6098＞、同2位は信越化＜4063＞となり、2銘柄で日経平均を約54円押し上げた。また、日経平均構成銘柄の上昇率トップはイオン＜8267＞で7.12％高、同2位はJR東日本＜9020＞で4.84％高だった。



*15:30現在

日経平均株価 50168.11(-668.44)

値上がり銘柄数 130(寄与度+259.13)

値下がり銘柄数 94(寄与度-927.57)

変わらず銘柄数 1

○値上がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜6098＞ リクルートHD 8620 308 30.89

＜4063＞ 信越化 4979 143 23.90

＜8267＞ イオン 2452 163 16.35

＜7203＞ トヨタ自動車 3350 90 15.04

＜8015＞ 豊田通商 5344 139 13.94

＜9433＞ KDDI 2717.5 33.5 13.44

＜4568＞ 第一三共 3479 118 11.83

＜4503＞ アステラス製薬 2110 55 9.19

＜4507＞ 塩野義製薬 2742 65.5 6.57

＜8830＞ 住友不動産 8041 177 5.92

＜9983＞ ファーストリテ 57190 70 5.62

＜4704＞ トレンドマイクロ 6881 160 5.35

＜3382＞ 7＆iHD 2212.5 42.5 4.26

＜9735＞ セコム 5590 63 4.21

＜8766＞ 東京海上HD 5846 81 4.06

<8697> JPX 1790 52 3.48

<7741> HOYA 24070 175 2.92

<4385> メルカリ 3067 87.5 2.92

<8802> 三菱地所 3942 84 2.81

<2801> キッコーマン 1451 16 2.67

○値下がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜6857＞ アドバンテ 19450 -1335 -356.99

＜9984＞ ソフトバンクG 16830 -1065 -213.59

<6762> TDK 2243.5 -96 -48.13

<6954> ファナック 6075 -240 -40.11

<8035> 東エレク 31140 -360 -36.10

＜4062＞ イビデン 11890 -865 -28.91

<5803> フジクラ 17690 -810 -27.07

<6367> ダイキン工業 19525 -475 -15.88

<6920> レーザーテック 30300 -780 -10.43

<6981> 村田製作所 3271 -129 -10.35

<7974> 任天堂 11495 -235 -7.86

<6273> SMC 54590 -2300 -7.69

<9766> コナミG 22170 -230 -7.69

<6146> ディスコ 47700 -1110 -7.42

<6758> ソニーG 4139 -42 -7.02

<6988> 日東電工 3827 -37 -6.18

<4543> テルモ 2290 -22.5 -6.02

<7832> バンナムHD 4226 -56 -5.62

<6361> 荏原製作所 3774 -164 -5.48

<6506> 安川電機 4913 -149 -4.98