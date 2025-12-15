関連記事
東証業種別ランキング：非鉄金属が下落率トップ
非鉄金属が下落率トップ。そのほか鉄鋼、電気機器、機械、その他製品なども下落。一方、陸運業が上昇率トップ。そのほか銀行業、輸送用機器、サービス業、小売業なども上昇。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 陸運業 ／ 2,369.64 ／ 2.12
2. 銀行業 ／ 524.21 ／ 2.01
3. 輸送用機器 ／ 5,188.41 ／ 1.88
4. サービス業 ／ 3,170.33 ／ 1.79
5. 小売業 ／ 2,307.91 ／ 1.73
6. 保険業 ／ 3,059.49 ／ 1.70
7. 水産・農林業 ／ 728.9 ／ 1.42
8. その他金融業 ／ 1,275.9 ／ 1.40
9. 医薬品 ／ 3,857.41 ／ 1.38
10. 石油・石炭製品 ／ 2,471.07 ／ 1.31
11. 鉱業 ／ 935.56 ／ 1.31
12. 不動産業 ／ 2,668.04 ／ 1.25
13. 繊維業 ／ 877.7 ／ 1.21
14. 電力・ガス業 ／ 671.02 ／ 1.13
15. ゴム製品 ／ 5,847.36 ／ 0.99
16. 食料品 ／ 2,481.48 ／ 0.94
17. 化学工業 ／ 2,622.83 ／ 0.79
18. パルプ・紙 ／ 604.13 ／ 0.74
19. 倉庫・運輸関連業 ／ 4,439.65 ／ 0.52
20. 建設業 ／ 2,700.15 ／ 0.45
21. 海運業 ／ 1,758.41 ／ 0.40
22. 空運業 ／ 234.95 ／ 0.29
23. 金属製品 ／ 1,646.14 ／ 0.23
24. 卸売業 ／ 5,153.79 ／ 0.18
25. 証券業 ／ 851.16 ／ 0.07
26. 精密機器 ／ 13,094.52 ／ -0.01
27. ガラス・土石製品 ／ 1,775.54 ／ -0.34
28. 情報・通信業 ／ 7,509.5 ／ -1.09
29. その他製品 ／ 7,001.12 ／ -1.41
30. 機械 ／ 4,245.15 ／ -1.49
31. 電気機器 ／ 6,286.19 ／ -1.63
32. 鉄鋼 ／ 763.22 ／ -2.24
33. 非鉄金属 ／ 3,463.01 ／ -2.54《CS》
