日経平均寄与度ランキング（前引け）～日経平均は大幅反落、アドバンテとソフトバンクGの2銘柄で約580円押し下げ

2025年12月15日 12:53

記事提供元：フィスコ

*12:53JST 日経平均寄与度ランキング（前引け）～日経平均は大幅反落、アドバンテとソフトバンクGの2銘柄で約580円押し下げ
15日前引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり105銘柄、値下がり117銘柄、変わらず3銘柄となった。

日経平均は大幅反落。744.45円安の50092.10円（出来高概算11億6543万株）で前場の取引を終えている。前週末12日の米国市場でダウ平均は245.96ドル安の48458.05ドル、ナスダックは398.69ポイント安の23195.17で取引を終了。ダウ平均株価は、FRBの追加利下げ期待を好感し、プラス圏で取引を開始した。しかし、ハイテク株の売りが重しとなり失速、下落に転じた。ナスダックは終日軟調な展開。前日決算を発表した半導体大手ブロードコムの急落が響き、AI関連株や半導体セクター全般に売りが波及した。米株市場を横目に、15日の日経平均は前営業日比484.46円安の50352.09円と反落でスタート。朝方に下げ幅を広げた後は、マイナス圏で軟調に推移した。値がさハイテク株を中心に売られるなか、日経平均株価は12月のSQ値（50536.54円）を寄り付きから下回り、投資家心理を悪化させた。また、日銀が発表した12月の全国企業短期経済観測調査（短観）で景況感の改善が示されており、引き続き日銀の利上げ観測も投資家心理を慎重にさせている。

値下がり寄与トップはアドバンテ＜6857＞、同2位はソフトバンクG＜9984＞となり、2銘柄で日経平均を約580円押し下げた。また、日経平均構成銘柄の下落率トップはソフトバンクGで7.21％安、同2位は日本製鋼所＜5631＞で7.16％安だった。

一方、値上がり寄与トップはファーストリテ＜9983＞、同2位はリクルートHD＜6098＞となり、2銘柄で日経平均を約40円押し上げた。また、日経平均構成銘柄の上昇率トップはイオン＜8267＞で5.26％高、同2位はメルカリ＜4385＞で4.04％高だった。


*11:30現在


日経平均株価　　50092.10(-744.45)

値上がり銘柄数　105(寄与度+201.65)
値下がり銘柄数　117(寄与度-946.10)
変わらず銘柄数　3

○値上がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜9983＞　ファーストリテ　　　 57380　　 260　 20.86
＜6098＞　リクルートHD　　　　　8512　　 200　 20.06
＜4063＞　信越化　　　　　　　　4928　　　92　 15.38
＜8015＞　豊田通商　　　　　　　5333　　 128　 12.84
＜8267＞　イオン　　　　　　　2409.5　 120.5　 12.08
＜4568＞　第一三共　　　　　　　3459　　　98　　9.83
＜7203＞　トヨタ自動車　　　　　3316　　　56　　9.36
＜4503＞　アステラス製薬　　　　2111　　　56　　9.36
＜9433＞　KDDI　　　　　　2701.5　　17.5　　7.02
＜4507＞　塩野義製薬　　　　　2726.5　　　50　　5.01
＜4704＞　トレンドマイクロ　　　6862　　 141　　4.71
＜4519＞　中外製薬　　　　　　　8589　　　46　　4.61
＜8830＞　住友不動産　　　　　　7987　　 123　　4.11
＜4385＞　メルカリ　　　　　　　3100　 120.5　　4.03
＜4578＞　大塚HD　　　　　　　　9420　　 108　　3.61
＜2801＞　キッコーマン　　　　1456.5　　21.5　　3.59
＜8766＞　東京海上HD　　　　　　5824　　　59　　2.96
<3382>　7＆iHD　　　　　　　2198.5　　28.5　　2.86
<8697>　JPX　　　　　　　　　 1776　　　38　　2.54
<8802>　三菱地所　　　　　　　3918　　　60　　2.01


○値下がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜6857＞　アドバンテ　　　　　 19580　 -1205 -322.22
＜9984＞　ソフトバンクG　　　　16605　 -1290 -258.71
<6762>　TDK　　　　　　　　2225　-114.5　-57.41
<6954>　ファナック　　　　　　6124　　-191　-31.92
<4062>　イビデン　　　　　　 11900　　-855　-28.58
<8035>　東エレク　　　　　　 31250　　-250　-25.07
<5803>　フジクラ　　　　　　 17755　　-745　-24.90
<6367>　ダイキン工業　　　　 19600　　-400　-13.37
<6988>　日東電工　　　　　　　3794　　 -70　-11.70
<6981>　村田製作所　　　　　　3263　　-137　-10.99
<7974>　任天堂　　　　　　　 11500　　-230　 -7.69
<6146>　ディスコ　　　　　　 47730　 -1080　 -7.22
<6920>　レーザーテック　　　 30570　　-510　 -6.82
<6273>　SMC　　　　　　　 54960　 -1930　 -6.45
<7832>　バンナムHD　　　　　　4219　　 -63　 -6.32
<6758>　ソニーG　　　　　　　 4147　　 -34　 -5.68
<6361>　荏原製作所　　　　　　3788　　-150　 -5.01
<9766>　コナミG　　　　　　　22255　　-145　 -4.85
<6506>　安川電機　　　　　　　4921　　-141　 -4.71
<6971>　京セラ　　　　　　　2230.5　　 -17　 -4.55《CS》

