*12:53JST 日経平均寄与度ランキング（前引け）～日経平均は大幅反落、アドバンテとソフトバンクGの2銘柄で約580円押し下げ

15日前引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり105銘柄、値下がり117銘柄、変わらず3銘柄となった。

日経平均は大幅反落。744.45円安の50092.10円（出来高概算11億6543万株）で前場の取引を終えている。前週末12日の米国市場でダウ平均は245.96ドル安の48458.05ドル、ナスダックは398.69ポイント安の23195.17で取引を終了。ダウ平均株価は、FRBの追加利下げ期待を好感し、プラス圏で取引を開始した。しかし、ハイテク株の売りが重しとなり失速、下落に転じた。ナスダックは終日軟調な展開。前日決算を発表した半導体大手ブロードコムの急落が響き、AI関連株や半導体セクター全般に売りが波及した。米株市場を横目に、15日の日経平均は前営業日比484.46円安の50352.09円と反落でスタート。朝方に下げ幅を広げた後は、マイナス圏で軟調に推移した。値がさハイテク株を中心に売られるなか、日経平均株価は12月のSQ値（50536.54円）を寄り付きから下回り、投資家心理を悪化させた。また、日銀が発表した12月の全国企業短期経済観測調査（短観）で景況感の改善が示されており、引き続き日銀の利上げ観測も投資家心理を慎重にさせている。

値下がり寄与トップはアドバンテ＜6857＞、同2位はソフトバンクG＜9984＞となり、2銘柄で日経平均を約580円押し下げた。また、日経平均構成銘柄の下落率トップはソフトバンクGで7.21％安、同2位は日本製鋼所＜5631＞で7.16％安だった。

一方、値上がり寄与トップはファーストリテ＜9983＞、同2位はリクルートHD＜6098＞となり、2銘柄で日経平均を約40円押し上げた。また、日経平均構成銘柄の上昇率トップはイオン＜8267＞で5.26％高、同2位はメルカリ＜4385＞で4.04％高だった。



*11:30現在



日経平均株価 50092.10(-744.45)

値上がり銘柄数 105(寄与度+201.65)

値下がり銘柄数 117(寄与度-946.10)

変わらず銘柄数 3

○値上がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜9983＞ ファーストリテ 57380 260 20.86

＜6098＞ リクルートHD 8512 200 20.06

＜4063＞ 信越化 4928 92 15.38

＜8015＞ 豊田通商 5333 128 12.84

＜8267＞ イオン 2409.5 120.5 12.08

＜4568＞ 第一三共 3459 98 9.83

＜7203＞ トヨタ自動車 3316 56 9.36

＜4503＞ アステラス製薬 2111 56 9.36

＜9433＞ KDDI 2701.5 17.5 7.02

＜4507＞ 塩野義製薬 2726.5 50 5.01

＜4704＞ トレンドマイクロ 6862 141 4.71

＜4519＞ 中外製薬 8589 46 4.61

＜8830＞ 住友不動産 7987 123 4.11

＜4385＞ メルカリ 3100 120.5 4.03

＜4578＞ 大塚HD 9420 108 3.61

＜2801＞ キッコーマン 1456.5 21.5 3.59

＜8766＞ 東京海上HD 5824 59 2.96

<3382> 7＆iHD 2198.5 28.5 2.86

<8697> JPX 1776 38 2.54

<8802> 三菱地所 3918 60 2.01



○値下がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜6857＞ アドバンテ 19580 -1205 -322.22

＜9984＞ ソフトバンクG 16605 -1290 -258.71

<6762> TDK 2225 -114.5 -57.41

<6954> ファナック 6124 -191 -31.92

<4062> イビデン 11900 -855 -28.58

<8035> 東エレク 31250 -250 -25.07

<5803> フジクラ 17755 -745 -24.90

<6367> ダイキン工業 19600 -400 -13.37

<6988> 日東電工 3794 -70 -11.70

<6981> 村田製作所 3263 -137 -10.99

<7974> 任天堂 11500 -230 -7.69

<6146> ディスコ 47730 -1080 -7.22

<6920> レーザーテック 30570 -510 -6.82

<6273> SMC 54960 -1930 -6.45

<7832> バンナムHD 4219 -63 -6.32

<6758> ソニーG 4147 -34 -5.68

<6361> 荏原製作所 3788 -150 -5.01

<9766> コナミG 22255 -145 -4.85

<6506> 安川電機 4921 -141 -4.71

<6971> 京セラ 2230.5 -17 -4.55《CS》