日経平均は484円安でスタート、東エレクやソフトバンクGなどが下落



[日経平均株価・TOPIX（表）]

日経平均;50352.09;-484.46TOPIX;3413.11;-10.72

[寄り付き概況]

12月15日の日経平均は前営業日比484.46円安の50352.09円と反落でスタート。12日の米国市場でダウ平均は245.96ドル安の48458.05ドル、ナスダックは398.69ポイント安の23195.17で取引を終了。ダウ平均株価は、FRBの追加利下げ期待を好感し、プラス圏で取引を開始した。しかし、ハイテク株の売りが重しとなり失速、下落に転じた。ナスダックは終日軟調な展開。前日決算を発表した半導体大手ブロードコムの急落が響き、AI関連株や半導体セクター全般に売りが波及した。シカゴ日経225先物清算値は大阪比750円安の50010円。本日の日経平均は売りが先行。値がさハイテク株を中心に売られるなか、日経平均株価は12月のSQ値（50536.54円）を寄り付きから下回ってきており、投資家心理を悪化させている。

東証プライム市場の売買代金上位では、三菱UFJ＜8306＞、三井住友＜8316＞、みずほ＜8411＞などが上昇している反面、ソフトバンクG＜9984＞、アドバンテスト＜6857＞、東エレク＜8035＞、ディスコ＜6146＞、フジクラ＜5803＞、キオクシアＨＤ＜285A＞、任天堂＜7974＞、三菱重工＜7011＞などが下落。業種別では、非鉄金属、鉄鋼、電気機器などが下落率上位で推移。《CS》