*15:28JST 英ポンド週間見通し：もみ合いか、英MPCの政策決定に反応も円売りが下支え

■強含み、リスク回避のポンド売り・フラン買いは縮小

今週のポンド・円は強含み。日本銀行による12月利上げの可能性が高まったものの、英国の財政不安は緩和されていること、日本の財政悪化に対する市場の懸念は緩和されていないことから、ポンド買い・円売りが優勢となった。取引レンジ：206円60銭-208円95銭。

■もみ合いか、英MPCの政策決定に反応も円売りが下支え

来週のポンド・円はもみ合いか。12月17-18日開催の英中銀金融政策委員会（MPC）は政策据え置き、追加利下げのどちらの可能性がある。一方、日本銀行は同18-19日の金融政策決定会合で利上げの見通しだが、来年の金利見通しは不透明であり、リスク回避的な円買いは限定的となりそうだ。

○発表予定の英主要経済指標・注目イベント

・16日：12月製造業PMI（11月：50.2）

・18日：英中央銀行政策金利発表

予想レンジ：206円50銭-209円50銭《FA》