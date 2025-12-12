*19:05JST 12日の香港市場概況：ハンセン指数は反発、香港の利下げや中国の景気対策期待で

12日の香港市場は反発。主要89銘柄で構成されるハンセン指数が前日比446.28ポイント（1.75％）高の25976.79ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧H株指数）が145.07ポイント（1.62％）高の9079.35ポイントで引けた。

前日までの中国共産党による重要経済会議では、金融と財政で景気を支援する方針が決定された。今後の追加刺激策への期待が高まり、香港株式市場は反発した。米国株の上昇も投資家心理を下支えし、序盤から買いが優勢となった。また、香港域内の利下げ実施も好感された。香港金融管理局（HKMA）は11日、香港の政策金利の基準金利を0.25％引き下げて4.0％にすると発表し、即日から実施した。

ハンセン指数の構成銘柄では、保険やIT関連が堅調に推移した。中国人寿保険（2628/HK）が5.5％高、平安保険（2318/HK）が3.7％高、AIAグループ（1299/HK）も2.2％高と上昇が目立った。中国本土での政策期待が再燃するなか、金融・保険分野への資金流入が活発化した。加えて、テンセント（0700/HK）が2.4％高、アリババ（9988/HK）が2.3％高となるなど、主力ハイテク株も押し目買いが入り、相場全体の上昇を後押しした。

また、人工知能（AI）関連も高い。北京第四範式智能技術（6682/HK）が5.8％高、商湯集団（センスタイム：20/HK）が4.7％高、クラウドの金山雲（3896/HK）が3.6％高となった。中国当局が「AIプラス」行動の徹底方針が買い手掛かりとなったもようだ。

ほかに、インフラ関連も買われた。中国建築国際集団（3311/HK）が4.1％高、中国中鉄（390/HK）が3.2％高、中国交通建設（1800/HK）が3.0％高、華新建材集団（6655/HK）が4.4％高とそろって堅調な値動きを示した。

中国本土市場は4日ぶりに反発。主要指標の上海総合指数は、前日比0.41％高の3889.35ポイントで取引を終了した。《AK》