*18:59JST 12日の中国本土市場概況：上海総合は4日ぶり反発、「AIプラス」行動の徹底方針で電力株が急伸

12日の中国本土市場は4日ぶりに反発。主要指標の上海総合指数が前日比16.03ポイント（0.41％）高の3889.35ポイントで引けた。

安く始まった中国本土株式市場は下値模索の時間帯が続いたものの、政府による景気刺激策の公表期待が強まるなか次第に投資家心理が改善し反発に転じた。序盤は売り圧力が優勢で指数は軟調に推移したが、後場に入って買い戻しが優勢となり全体の値頃感が支えられた。なお、10-11日に開催された中央経済工作会議では、金融と財政で景気を支援する方針が決定された。

業種別では、電力関連などが急伸。「AIプラス」行動の徹底方針を受けて電力需要が増加するとの思惑が高まった。東方電気（600875/SH）や中国核工業建設（601611/SH）、保定天威保変電気（600550/SH）、中国西電電気（601179/SH）などがストップ高の10.0％上昇、特変電工（600089/SH）と河南平高電気（600312/SH）がそろって6.6％高となった。

また、ハイテク株も高い。上海剣橋科技（603083/SH）が4.1％高、深セン豪威科技集団（603501/SH）が3.9％高、瑞芯微（603893/SH）が2.3％高となった。ほかに、金鉱株も買われた。中金黄金（600489/SH）が3.7％高、山東黄金（600547/SH）が2.9％高、紫金鉱業集団（601899/SH）が2.4％高、廈門タングステン業（600549/SH）が3.4％高で引けた。

半面、銀行株は安い。中国農業銀行（601288/SH）が2.6％安、中国銀行（601988/SH）が2.1％安、中国郵政儲蓄銀行（601658/SH）が1.3％安と軟調な展開を示した。

外貨建てB株相場は、上海B株指数が0.78ポイント（0.31％）高の249.55ポイント、深センB株指数が0.37ポイント（0.03％）安の1266.46ポイントで終了した。《AK》