*17:17JST 東京為替：ドル・円は小じっかり、ドルに買戻し

12日の東京市場でドル・円は小じっかり。米連邦公開市場委員会（FOMC）を受け前日から米10年債利回りは上昇し、ドルの買戻しが先行。また、日経平均株価は堅調地合いでリスク選好的な円売りも強まり、155円44銭から155円82銭までやや値を上げた。

・ユ-ロ・円は182円52銭から182円88銭まで上昇。

・ユ-ロ・ドルは1.1746ドルから1.1731ドルまで値を下げた。

・日経平均株価：始値50,480.23円、高値51,127.69円、安値50,457.42円、終値50,836.55円(前日比687.73円高)

・17時時点：ドル・円155円70-80銭、ユ-ロ・円182円80-90銭

【要人発言】

・高市首相

「野放図な財政運営はしない、あとの政権に尻ぬぐいさせることもない」

「マーケットの状況を注視しながら今後の経済財政運営行う」

「財政の持続可能性を担保するため、債務残高の対GDP比を引き下げる」

【経済指標】

・英・10月鉱工業生産：前月比＋1.1％（予想：前月比＋0.7％、9月：－2.0％）

・英・10月商品貿易収支：－225.42億ポンド（予想：－191億ポンド、9月：－188.83億ポンド）《TY》