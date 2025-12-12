関連記事
東証グロ－ス指数は反発、売買活発だが朝高の後は上値の重い展開
東証グロース市場指数 863.40 ＋4.57／出来高 4億1547万株／売買代金 1758億円東証グロース市場250指数 657.92 +4.85／出来高 2億2519万株／売買代金 1357億円
本日のグロース市場は、東証グロース市場指数、東証グロース市場250指数はそろって反発。値上がり銘柄数は261、値下がり銘柄数は298、変わらずは46。
前日11日の米株式市場でダウ平均は大幅続伸。前日の追加利下げを素直に好感する買いが相場を支えダウは終日プラス圏でしっかりとした展開で、最高値を更新した。ナスダックは終日軟調。前日に発表されたオラクルの第2四半期決算の内容がAIバブル懸念を再燃させ、AI関連株へ売りが波及した。
今日のグロ－ス市場は朝方の買い一巡後は上値の重い展開となった。グロース市場の時価総額上位20銘柄で構成される東証グロース市場Core指数は1.82％高となった。今日の新興市場は朝方は買いが先行した。昨日の米株式市場でダウ平均が大幅高で最高値を更新したことが東京市場の株価の支えとなった。また、昨日の東証グロース市場指数が2％近い大幅下落となり、12月3日につけた安値を下回ったことから、押し目買いや自律反発狙いの買いが入りやすかった。一方、来週は、16日に11月の米雇用統計、18日に11月の米消費者物価指数（CPI）が発表されることに加え、18-19日には日銀金融政策決定会合が開かれることから、これらを見極めたいとして、積極的な買いを見送る向きもあり、朝方の買い一巡後は上値が重く、午後は小幅に下げに転じる場面もあった。売買は活発で、売買高は10月1日以来の4億株台となった。
個別では、第1四半期営業利益が37.8％増となったINTLOOP＜9556＞、通期予想の営業利益に対する上期の進捗率が90.0％となった3Dマトリクス＜7777＞、営業利益が前期11.6％増・今期2.7倍予想と発表したGLOE＜9565＞、引き続き25年12月期業績予想の上方修正とNTTデータとの業務提携が手掛かりとなったかっこ＜4166＞が上げた。時価総額上位銘柄では、トライアル＜141A＞やMTG＜7806＞が上昇。値上がり率上位には、アクアライン＜6173＞、ファンディーノ＜462A＞などが顔を出した。
一方、第1四半期営業利益が29.1％減となったリッジアイ＜5572＞、営業利益が前期2.3倍だが今期50.8％減予想と発表したPOPER＜5134＞、発行済株式数の6.17％上限の自社株買いを発表したが営業利益が前期3.6倍に対し今期5.7％増予想と発表したアシロ＜7378＞、26年1月期業績予想を上方修正し前日買われた反動安となったモイ＜5031＞が下げた。時価総額上位銘柄では、タイミー＜215A＞やサンバイオ＜4592＞が下落。値下がり率上位には、アクリート＜4395＞、DELTA-P＜4598＞などが顔を出した。
[東証グロース市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 6173|アクアライン | 277| 49| 21.49|
2| 4166|かっこ | 883| 150| 20.46|
3| 462A|ファンディーノ | 915| 150| 19.61|
4| 7777|３Ｄマトリクス | 371| 53| 16.67|
5| 4588|オンコリス | 1061| 150| 16.47|
6| 4422|ＶＡＬＵＥＮＥＸ | 570| 80| 16.33|
7| 3224|Ｇオイスター | 797| 100| 14.35|
8| 218A|リベラウェア | 1262| 139| 12.38|
9| 456A|ヒューマンメイド | 4330| 395| 10.04|
10| 431A|ユーソナー | 2625| 206| 8.52|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 5134|ＰＯＰＥＲ | 673| -150| -18.23|
2| 4395|アクリート | 1112| -231| -17.20|
3| 4598|ＤＥＬＴＡ－Ｐ | 546| -61| -10.05|
4| 4937|Ｗａｑｏｏ | 1393| -151| -9.78|
5| 4593|ヘリオス | 288| -27| -8.57|
6| 7378|アシロ | 1322| -101| -7.10|
7| 3803|イメージ情 | 521| -39| -6.96|
8| 4579|ラクオリア創薬 | 1212| -90| -6.91|
9| 202A|豆蔵 | 3480| -220| -5.95|
10| 9271|和心 | 822| -51| -5.84|《SK》
