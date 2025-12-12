*16:14JST 日経平均は大幅反発、幅広い銘柄に物色向かい堅調推移

前日11日の米国株式市場は指数によって高安まちまち。ダウは終日プラス圏でしっかりとした展開、前日の追加利下げを素直に好感する買いが相場を支え最高値を更新した。ナスダックは終日軟調。前日に発表されたオラクルの第2四半期決算の内容がAIバブル懸念を再燃させ、AI関連株へ売りが波及した。米株市場を横目に、12日の日経平均は3日ぶり反発して取引を開始した。朝方に上げ幅を広げた後は、買い一巡感が台頭。やや上げ幅を縮小して、後場半ばごろまで50600円付近で推移した。終盤にかけて再度買いが集まり上げ幅を広げて取引を終了した。昨日の米株式市場でダウ平均が大幅高で最高値を更新したことが国内投資家心理の支えとなった。また、25日移動平均線が下値支持線として意識され、ここからの短期的な下値余地は大きくないとの見方もあった。そのほか、TOPIX（東証株価指数）も大幅高となっており、来週に注目イベントを控えるなか、引き続き幅広い銘柄に物色が向かった。

大引けの日経平均は前営業日比687.73円高の50836.55円となった。東証プライム市場の売買高は22億3505万株、売買代金は6兆4264億円だった。業種別では、輸送用機器、保険業、繊維製品などが上昇した一方で、鉱業、水産・農林業の2業種のみが下落した。東証プライム市場の値上がり銘柄は85.9％、対して値下がり銘柄は11.6％となっている。

個別では、ファーストリテ＜9983＞、ソフトバンクG＜9984＞、ファナック＜6954＞、信越化＜4063＞、日東電＜6988＞、トヨタ＜7203＞、リクルートHD＜6098＞、中外薬＜4519＞、TDK＜6762＞、豊田通商＜8015＞、京セラ＜6971＞、住友不＜8830＞、伊藤忠＜8001＞、ダイキン＜6367＞、任天堂＜7974＞、コナミG＜9766＞などの銘柄が上昇。

一方、アドバンテ＜6857＞、東エレク＜8035＞、ディスコ＜6146＞、KDDI＜9433＞、荏原<6361>、スクリン<7735>、エムスリー<2413>、ソシオネクスト<6526>、住友ファーマ<4506>、ローム<6963>、クボタ<6326>、日電硝<5214>、INPEX<1605>、ニコン<7731>などの銘柄が下落。《FA》