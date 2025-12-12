関連記事
個別銘柄戦略: 品川リフラやリバーエレテクに注目
昨日11日の米株式市場でNYダウは646.26ドル高の48,704.01、ナスダック総合指数は60.30pt安の23,593.86pt、シカゴ日経225先物（3月限）は大阪日中比730円高の50,930円。為替は1ドル＝155.50-60円。今日の東京市場では、第1四半期営業利益が29.6％増となったビジョナル＜4194＞、営業利益が前期13.8％増・今期7.4％増予想で中期経営計画と配当方針の変更も発表した巴工業＜6309＞、第3四半期累計の営業利益が58.9％増となった鎌倉新書＜6184＞、26年3月期純利益予想を上方修正した品川リフラ＜5351＞、AIデータセンター構想の共同検討を開始したと発表したシステナ＜2317＞、北米の顧客より自動車関連設備約80億円を受注したと発表した平田機工＜6258＞、東証スタンダードでは、26年10月期営業利益が前期比3.3倍予想と発表したギグワークス＜2375＞、営業損益が前期3.91億円の赤字だが今期3.95億円の黒字予想と発表したトップカルチャ＜7640＞、25年12月期配当予想を上方修正したロココ＜5868＞、AI データセンター向け戦略新製品を量産化すると発表したリバーエレテク＜6666＞などが物色されそうだ。一方、26年10月期営業損益が1.70億円の赤字予想で東証スタンダード市場への市場区分変更申請を行う予定も発表したセルソース＜4880＞、26年1月期業績予想を下方修正したWSCOPE＜6619＞、26年4月期業績予想を下方修正したMacbeeP＜7095＞、東証スタンダードでは、第1四半期営業利益が44.3％減となった明豊エンター＜8927＞、発行済株式数の2.59％上限の自社株買いを発表したが営業利益が前期17.6％減・今期38.7％減予想と発表したオハラ＜5218＞などは軟調な展開が想定される。《CS》
