アウンコンサルティング、Microsoft　Ads活用の海外広告支援を開始、Googleでは届かないユーザー層に接触

■検索広告からオーディエンス広告まで全メニュー対応、CPC低減も視野

アウンコンサルティング<2459>(東証スタンダード)は12月11日、Microsoft Ads(マイクロソフト広告)を活用したグローバル広告出稿支援サービスのトライアルプラン開始を発表した。同社は国内外のSEOや広告運用、AIO(AI最適化)などを手がけるマーケティング事業者であり、新サービスにより国・地域ごとの検索行動に対応した広告戦略構築を支援する。Microsoft AdsはBingを中心とする検索ネットワークに加え、Microsoft StartやOutlookなど複数媒体に広告配信でき、世界規模でGoogleに次ぐ検索エンジンシェアを有する。

同社は検索広告、オーディエンス広告、ショッピング広告などMicrosoft Adsの全メニューに対応し、Googleでは接触しにくいユーザー層へのリーチ拡大を図る。特に海外市場においては、Windows OSユーザーへの接触率の高さや、クリック単価(CPC)がGoogleより低いケースがある点を利点として挙げ、BtoB領域やEC事業者における効果的なユーザー獲得を目指す。Microsoftが進めるAI技術の導入により、Bingの検索シェアが着実に上昇している点も背景にある。

今回提供されるトライアルプランは数社限定とし、海外向けの戦略設計から配信運用、レポート分析までを一括支援する。料金は月額30万円×3カ月(税抜)で、申込締切は2026年2月28日としている。同社は海外展開を視野に入れる企業へ媒体選定の重要性を訴え、Microsoft Adsを中心とした無料相談にも応じる姿勢を示した。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

【関連記事・情報】

・【株式市場特集】銀行株とコメ関連株に投資妙味、休暇明け相場で注目（2025/08/18）

・【株式市場特集】決算発表と好材料同時発表で株価急伸の銘柄群を分析（2025/08/12）

・【株式市場特集】株主還元強化で市場に安心感、好業績企業が牽引する新たな投資トレンド（2025/08/04）

・【株式市場特集】利上げなら銀行・円高メリット株、据え置きなら不動産株、日銀金融政策の行方（2025/07/28）

