ギックス　Beyondgeとデータ活用によって連続M&Aを支援する「M&A BOOST」提供開始

ギックス＜9219＞は5日、スタートアップの創出・バリューアップおよび大企業のグロースハックに強みを持つBeyondgeと共同で、連続M&Aを一貫して支援する新サービス「M&A BOOST」の提供を開始したと発表した。

「M&A BOOST」は、大企業が非連続な成長を実現するためのプログラマティックM&Aを対象に、戦略策定からソーシング、デューデリジェンス、交渉・契約、PMIまでを包括的に支援する統合サービスである。同社のData-Informedによる事業運営強化やPMI支援の実績と、BeyondgeのM&A支援ツール「DealFlow」や仲介ネットワークを組み合わせた構成となっている。

同サービスでは、科学的かつ実践的な成長シナリオに基づく戦略立案、100社超の仲介ネットワークを活用した買収候補の抽出、アナリティクス専門家による多面的なリスク検証、専門家と連携した交渉・契約支援、さらにPMIにおける人材・文化の統合支援など、各工程を一気通貫でサポートする。

両社は「M&A BOOST」を通じて、M&Aによる成長の加速を目指す大企業を支援していく。