12月11日の強弱材料

*09:00JST 12月11日

強気材料

・NYダウは上昇（48057.75、+497.46）

・ナスダック総合指数は上昇（23654.16、+77.67）

・SOX指数は上昇（7467.49、+94.98）

・シカゴ日経225先物は上昇（50860、+260）

・米長期金利は低下

・米原油先物相場は上昇（58.46、+0.21）

・高市早苗内閣による防衛費増額などの経済政策

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・日経平均株価は下落（50602.80、-52.30）

・為替相場は円高・ドル安（155.90-156.00）

・日中関係の緊迫化

・トランプ政権による関税政策

・中国の景気後退懸念

留意事項

・対外・対内証券投資(先週)

・10-12月期景況判断BSI大企業製造業

・10-12月期景況判断BSI大企業全産業

・11月東京オフィス空室率

・米国新規失業保険申請件数(先週)

・9月米国貿易収支

・9月米国卸売在庫

・11月豪州失業率

・スイス中央銀行が政策金利発表

・トルコ中央銀行が政策金利発表

・10月ブラジル小売売上高

・ユーロ圏財務相会合

・ベイリーイングランド銀行(英中央銀行)総裁が英紙FTのイベントで講演

・石油輸出国機構(OPEC)月報《NH》