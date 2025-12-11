関連記事
12月11日の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*09:00JST 12月11日
強気材料
・NYダウは上昇（48057.75、+497.46）
・ナスダック総合指数は上昇（23654.16、+77.67）
・SOX指数は上昇（7467.49、+94.98）
・シカゴ日経225先物は上昇（50860、+260）
・米長期金利は低下
・米原油先物相場は上昇（58.46、+0.21）
・高市早苗内閣による防衛費増額などの経済政策
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・日経平均株価は下落（50602.80、-52.30）
・為替相場は円高・ドル安（155.90-156.00）
・日中関係の緊迫化
・トランプ政権による関税政策
・中国の景気後退懸念
留意事項
・対外・対内証券投資(先週)
・10-12月期景況判断BSI大企業製造業
・10-12月期景況判断BSI大企業全産業
・11月東京オフィス空室率
・米国新規失業保険申請件数(先週)
・9月米国貿易収支
・9月米国卸売在庫
・11月豪州失業率
・スイス中央銀行が政策金利発表
・トルコ中央銀行が政策金利発表
・10月ブラジル小売売上高
・ユーロ圏財務相会合
・ベイリーイングランド銀行(英中央銀行)総裁が英紙FTのイベントで講演
・石油輸出国機構(OPEC)月報《NH》
スポンサードリンク