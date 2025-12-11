ベステラ、3Q累計大幅増益、大型工事進捗と粗利改善が寄与、通期大幅増益予想据え置き

(決算速報) ベステラ<1433>(東証プライム)は12月10日に26年1月期第3四半期累計連結業績を発表した。大幅増益だった。大型工事が順調に進捗し、見積・積算体制の整備による売上総利益率改善も寄与した。そして通期の大幅増益予想(25年9月9日付で下方修正)を据え置いた。なお連結子会社のヒロ・エンジニアリングおよび3Dビジュアルの株式を譲渡する件について、12月10日付で水道機工との基本合意書解除と、新たに大浦工測との基本合意書締結を発表した。積極的な事業展開で収益拡大基調を期待したい。株価は10月の直近安値圏から切り返して反発の動きを強めている。高配当利回りも支援材料であり、出直りを期待したい。

■26年1月期3Q累計大幅増益、通期大幅増益予想据え置き

26年1月期第3四半期累計の連結業績は売上高が前年同期比0.8%増の80億68百万円、営業利益が305.4%増の5億35百万円、経常利益が123.5%減の4億36百万円、親会社株主帰属四半期純利益が99.5%増の4億36百万円だった。受注工事高は19.3%増の87億05百万円で、受注残高は22.5%増の80億76百万円となった。

大幅増益だった。大型工事が順調に進捗し、見積・積算体制の整備による売上総利益率改善も寄与した。完成工事高は0.5%増の78億26百万円、完成工事総利益は26.5%増の14億99百万円、完成工事売上総利益率は4.0ポイント上昇して19.2%となった。兼業売上高は11.6%増の2億41百万円、兼業事業売上総利益は8.3%増の55百万円、兼業事業売上総利益率は0.7ポイント低下して23.0%となった。

完成工事高の業種別構成比は製鉄が35%、石油・石化が30%、電力が14%、環境が8%、ガスが2%、3Dが1%、その他が10%だった。受注残高の業種別構成比は製鉄が63%、石油・石化が22%、電力が4%、環境が3%、ガスが1%、その他が7%だった。

なお全社ベースの業績を四半期別に見ると、第1四半期は売上高が25億31百万円で営業利益が1億33百万円、第2四半期は売上高が25億69百万円で営業利益が93百万円、第3四半期は売上高が29億68百万円で営業利益が3億09百万円だった。

通期の連結業績予想(25年9月9日付で下方修正)については据え置いて、売上高が前期比10.1%増の120億円、営業利益が87.3%増の7億円、経常利益が18.2%増の7億円、親会社株主帰属当期純利益が34.2%増の5億50百万円としている。配当予想(25年6月9日付で期末10円上方修正)も据え置いて、上場10周年記念配当10円を含めて前期比20円増配の40円(第2四半期末15円、期末25円=普通配当15円+上場10周年記念配当10円)としている。予想配当性向は65.5%となる。

第3四半期累計の進捗率は売上高67%、営業利益76%、経常利益76%、親会社株主帰属当期純利益79%である。老朽化プラント解体工事の増加で中期的に市場環境は良好であり、積極的な事業展開で収益拡大基調を期待したい。

■株価は反発の動き

株価は下方修正を嫌気した10月の直近安値圏から切り返して反発の動きを強めている。高配当利回りも支援材料であり、出直りを期待したい。12月10日の終値は1089円、今期予想連結PER(会社予想の連結EPS61円04銭で算出)は約18倍、今期予想配当利回り(会社予想の40円で算出)は約3.7%、前期実績連結PBR(前期実績の連結BPS546円88銭で算出)は約2.0倍、そして時価総額は約101億円である。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

