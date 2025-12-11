北紡、蓄電池エネルギー事業に参入、GX対応と安定収益基盤を確立

■需給調整とバックアップ電源を担う新事業、2026年本格稼働予定

北紡<3409>(東証スタンダード)は12月10日、蓄電池エネルギーシステム(BESS)の導入・運用事業に参入すると発表した。再生可能エネルギーの普及やGXの加速に伴い、電力需給調整の高度化が課題となる中、蓄電池を需給調整機能の中核と位置付け、安定した収益基盤の確立を目指す。

同社は、将来的に検討している生成AIデータセンター事業との高いシナジーも見込む。データセンターに求められる電力安定性を支えるバックアップ電源や電力負荷平準化の役割を蓄電池が担い、AI×エネルギー運用技術の蓄積による競争優位の創出や、カーボンフリー運用モデルの構築につなげる。

設置は白山工場敷地内で行い、既存インフラ活用により土地取得負担とリードタイムの抑制を図る。2026年上旬に系統接続の検討申請、同年中旬に実証開始と本格稼働を予定する。事業開始は2026年1月上旬の見通しで、業績への影響は詳細確定後に開示するとしている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

【関連記事・情報】

・【株式市場特集】銀行株とコメ関連株に投資妙味、休暇明け相場で注目（2025/08/18）

・【株式市場特集】決算発表と好材料同時発表で株価急伸の銘柄群を分析（2025/08/12）

・【株式市場特集】株主還元強化で市場に安心感、好業績企業が牽引する新たな投資トレンド（2025/08/04）

・【株式市場特集】利上げなら銀行・円高メリット株、据え置きなら不動産株、日銀金融政策の行方（2025/07/28）

